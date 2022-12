Zlatko Dalic habló del cambio generacional en la selección croata. | Fuente: AFP

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, mostró confianza en su selección, inmersa en un cambio generacional y "diferente a la de hace cuatro años" y reconoció el potencial de su próximo rival, Brasil, al que calificó como el mejor equipo del Mundial.

"Brasil es el mejor equipo de este torneo; es el más rápido y enérgico, con mucha más variedad que otros equipos. No sabes de dónde viene el peligro. Si no jugamos juntos tendremos grandes problemas. Cuando pierden la pelota, presionan alto y a veces se meten en problemas porque no regresan rápido. Eso es lo que queremos hacer, no podemos ir uno por uno, pero actuar como un equipo y ayudarnos entre todos", analizó el preparador del subcampeón del mundo.

Afronta los cuartos de final Croacia por segunda edición seguida. "No necesitas una motivación más grande que unos cuartos de final y contra Brasil. Todos soñamos con partidos así. Sabemos lo que supone Brasil en el fútbol, es por sí solo un aliciente para todos. No tenemos nada que perder. Croacia ya tuvo un gran papel, aunque queremos más. Si hubiera sido en la final hubiera sido mejor".

Cambio generacional

Argumentó Dalic que en sus manos tiene una selección nueva respecto a la de Rusia 2018 que fue finalista. "Esta es una selección nueva. Tenemos dieciocho jugadores nuevos y es imposible comparar. Tuvimos una gran generación que jugó junta durante diez años, que tuvo altibajos y culminó en Rusia. Fueron jugadores en los mejores clubes del mundo y ahora no es así. Para mí es un éxito. Y una suerte que queden jugadores que estuvieron en Rusia como Luka Modric, Ivan Perisic, Dejan Lvren o Domagoj Vida", recordó.

"Este es quizás el rival más fuerte contra el que nos podemos enfrentar en el Mundial. De once partidos hemos superado diez correctamente. Sin embargo, este llegó demasiado pronto, en los cuartos de final", dijo Dalic que considera que es un partido de final.

“No hubo mucho tiempo para prepararnos. Este partido viene demasiado rápido. Es importante que nos recuperemos de Japón; Borna Sosa entrenó ayer y creo que jugará. No cambiaremos mucho, sabemos lo que podemos hacer. Esto es algo fantástico para Croacia con un equipo casi nuevo. Estamos jugando contra uno de los grandes favoritos. Esperamos un partido muy difícil en el que Brasil es el favorito", insistió.

Brasil anunció nuevos bailes si marcan gol. "Tienen su propia forma de celebrar y divertirse. Demuestran unidad, carácter. Si son respetuosos con el rival o no lo son, no me importa. No nos gusta celebrarlo así, pero ellos tienen su carácter y va con ellos y eso es bueno", dijo el seleccionador que ante Japón sustituyó a Luka Modric antes del final.

"Lo hablamos, no es una decisión de una parte solo. Pensamos en lo mejor. El partido era muy difícil y estábamos muy cansados. Quería refrescar el equipo. Pasamos y salió bien. Luka jugará todo lo que pueda, pero tenemos que cuidarlo. No hay problema", indicó. (EFE)



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: