Qatar 2022, el paso a una nueva era en los mundiales con la coronación de Messi | Fuente: EFE

Argentina se proclamó en Qatar tricampeona y Lionel Messi alzó por fin la Copa Mundial de la FIFA en su quinto intento, una escena con la que los aficionados de la albiceleste habían soñado desde la irrupción del ‘10’ con la camiseta del Barcelona. Si aún había una oposición grande para considerarlo el mejor futbolista de la historia, el de Rosario redujo las discusiones.

Lionel Messi tuvo como respaldo un conjunto que hizo de la confianza y evolución sobre el campo sus mejores argumentos, plantando cara a las adversidades que se le fueron apareciendo en los siete cotejos hasta llegar a la cima.

La derrota en el debut contra Arabia Saudita, de las sorpresas mayores en la historia de los mundiales, planteó un panorama complicado del cual Argentina escapó con triunfo ante México y permitió dar con certezas: Messi clave en los goles, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister asumiendo roles en el mediocampo, Julián Álvarez al ataque y la lectura de Lionel Scaloni para las modificaciones tácticas según el rival y las circunstancias.

Lionel Scaloni, el entrenador tras el tercer título mundial de Argentina | Fuente: EFE

Argentina, Messi y el título en Qatar 2022

Contra Polonia fue una confirmación de progresión, por lo que gracias a ello la albiceleste logró ser primera de grupo y esquivar a Francia en octavos. Australia le planteó problemas, forzando en los instantes finales el primer 'milagro' de Emiliano Martínez. Más al límite aún los llevó, en cuartos de final, Países Bajos, en un enfrentamiento que tenían controlado con dos goles a favor y que Wout Weghorst igualó en los últimos minutos. Posiblemente el duelo más candente de los 64 que se disputaron en Qatar, estuvo marcado por los estilos de juego. Un cambio de plan de Louis van Gaal que forzó los penales, pero que no contaba que los sudamericanos aún tenían la carta de ‘Dibu’.

Apareció en el horizonte Croacia, a la que superaron en semifinales con una inesperada solvencia. Distinta fue la final con Francia, una de las mejores que se recuerdan. De nuevo el rival les remontó dos goles, con el añadido de que consiguió igualarles otro más en la prórroga y pudo ganar si no fuera por una parada icónica de ‘Dibu’ Martínez a Randal Kolo Muani.

Tras la tanda definitiva llegó el éxtasis y esa fotografía que no dejó de buscar Lionel Messi en el álbum de su leyenda. La Copa del Mundo en sus manos, con 35 años, y siendo el Balón de Oro del certamen. No necesitaba demostrar algo más, pero eligió no bajar los brazos y completó la vitrina.

El consuelo de Emmanuel Macron a Kylian Mbappé tras caer en la tanda de penales ante Argentina | Fuente: EFE

Kylian Mbappé, nacido para los mundiales

Impresiona ver lo que puede ser capaz de conseguir Kylian Mbappé cuando termine su carrera si continúa por la autopista en la que está circulando durante sus primeros años como profesional.

A los 23 años disputó su segunda final del Mundial y, lejos de verse sobrepasado por el escenario, se convirtió en el segundo futbolista en conseguir un hat-trick en un escenario de dimensiones tan brutales.

Kylian Mbappé se echó a las espaldas a Francia (que no llegó a contar con Karim Benzema por lesión) y con ocho anotaciones se convirtió en el máximo goleador de Qatar, aunque ya se perfila a arrebatarle el récord absoluto a Miroslav Klose.

La apuesta de Didier Deschamps en Qatar fue similar a la de cuatro años atrás en Rusia. Pragmatismo colectivo y libertad para la muestra individual, con Antoine Griezmann al mando y Kylian Mbappé resolutivo.

En octavos superó con solvencia a Polonia antes de medirse a Inglaterra en uno de los duelos más intensos del mundial. Francia se citó en semifinales con Marruecos, la gran revelación, pero no hubo espacio para la sorpresa. Esta vez Argentina y Lionel Messi les bajaron del trono que esperan recuperar en el 2026, desde luego de la mano de Mbappé.

Neymar ha jugado los mundiales 2014, 2018 y 2022 con Brasil | Fuente: EFE

Brasil, el ‘hexa’ que no llega

La sensación de Brasil fue el de haber perdido una gran oportunidad para conquistar el título mundial después de dos décadas, además de la duda de saber si seguirá contando con Neymar para su próximo intento por el ‘hexa’.

Con 30 años, Neymar aún tendría más capítulos por escribir con la ‘canarinha’ en la Copa del Mundo, pero el hundimiento del jugador del PSG al caer en cuartos de final por la vía de los penales contra Croacia no invitan al optimismo en la tierra de Pelé, quien no podrá ver a su selección levantar el trofeo por sexta ocasión.

Brasil firmó un partido redondo ante Corea del Sur en el que exhibió todo el potencial de su frente de ataque, no obstante, una rocosa Croacia, apoyada en el portero Dominik Livakovic, anuló sus virtudes para dejar escapar una nueva chance.

Queda seguir trabajando y sacar el mayor rendimiento a una generación que, con o sin Neymar, tiene mucho porvenir. De ella dependerá que en el 2026 no pasen seis mundiales seguidos sin conquistar el título, la que sería la mayor sequía histórica para Brasil.

Cristiano Ronaldo, suplente con Portugal en el partido de eliminación frente a Marruecos | Fuente: EFE

Qatar 2022, el último mundial con el formato actual y las 32 selecciones participantes, también dejó las lágrimas de Cristiano Ronaldo, quien terminó siendo suplente en Portugal. Alemania volvió a ser eliminada por segunda vez consecutiva en fase de grupos, la francesa Stéphanie Frappart lideró al grupo femenino de árbitros que por primera ocasión dirigieron en la Copa del Mundo masculina.

Fue, además, la indignación y desesperación de Uruguay por caer en primera ronda, la pena máxima de Harry Kane, líder indiscutido de Inglaterra, pero que erró el penal clave contra una Francia que se veía sometida. La longevidad de Luka Modric, caracterizado por la elegancia al consolar a Neymar y Rodrygo, como también fue los aplausos para una Marruecos que, por fin, pudo instalar a una selección africana entre los cuatro mejores del mundo.

Stephanie Frappart, primera árbitro principal en dirigir un partido de la Copa del Mundo masculina | Fuente: EFE

Qatar 2022, mundial de récords

Los números tuvieron su espacio y apuntan a ser permanentes al menos por mucho tiempo. El que lideró los récords fue Lionel Messi. Al club de los jugadores con su quinto mundial, el de mayor número de partidos, el de mayor número de minutos, el primer jugador en dar cinco asistencias en una edición, más partidos como capitán, máximo goleador argentino y una extensa lista que continúa.

Cristiano Ronaldo también tuvo su espacio especial, aunque con una relevancia inferior. El primer futbolista que anota en cinco mundiales e igualó la cifra del jugador con más partidos disputados con su selección.

Las cifras también sentenciaron a Qatar como la peor anfitriona, el Argentina vs. Países Bajos como el cotejo con más tarjetas amarillas, Hugo Lloris siendo el arquero con más duelos en los mundiales o a Dominik Livakovic igualando el récord de paradas en tanda de penales.





