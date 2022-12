El Mundial Qatar 2022 entra a los cuartos de final, su recta final. | Fuente: AFP

Fueron ocho cotejos en octavos, encuentros que llevaron más que emociones en Qatar 2022. Así, ya se conocen los clasificados a la etapa de cuartos de final.

Primero, en un gran cotejo en el Khalifa International Stadium, Países Bajos clasificó al ganarle 3-1 a su similar de Estados Unidos. El pase de la 'Oranje' a los cuartos del Mundial Qatar 2022 se dio gracias a los goles de Memphis Depay, Daley Blind y Denzel Dumfries.

Posteriormente, el siguiente que pasó de ronda en Qatar 2022 fue la Selección de Argentina. La albiceleste sufrió más de la cuenta para derrotar 2-1 a Australia con gol de Lionel Messi. En los segundos finales, Emiliano Martínez salvó al cuadro sudamericano con una excepcional atajada.

Francia, en el Mundial Qatar 2022, va por el bicampeonato. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Qatar 2022: los clasificados y llaves de cuartos de final

Luego se dio la clasificación francesa, al igual que la inglesa. Los 'bleus', vigente campeones que van por el bicampeonato, dejaron en el camino a Polonia con una destacada actuación de Kylian Mbappé.

En tanto, los 'Three Lions' aplastaron a la sorpresiva Senegal. El cuadro europeo de Gareth Southgate con las justas pisó el acelerador para derrotar a los 'Leones de la Teranga', que en el torneo no tuvieron a Sadio Mané lesionado.

Por otra parte, Brasil -uno de los máximos candidatos en Qatar 2022 por el gran juego mostrado- despachó a Corea del Sur. Japón, en otro momento, forzó la tanda de penales, pero se vio derrotada frente a Croacia.

La sorpresa se dio en el Education City Stadium de Al Rayyan. La Selección de España vio cómo llegó a la definición desde los 12 pasos frente a Marruecos para caer 3-0. "No tengo tiempo para pensar en mi futuro", dijo el entrenador Luis Enrique luego del fracaso.

Por último, Portugal con Cristiano Ronaldo en el banquillo no pasó problemas para golear a Suiza, que no gozó chances concretas frente a los lusos.

Los cruces de cuartos de final de Qatar 2022

Viernes 9 de diciembre

Brasil vs. Croacia 10:00 a.m. hora peruana - Education City Stadium (Partido A)

Argentina vs. Países Bajos 2:00 p.m. hora peruana - Lusail Iconic Stadium (Partido B)





Sábado 10 de diciembre

Portugal vs. Marruecos 10:00 a.m. hora peruana (Partido C)

Francia vs. Inglaterra 2:00 p.m. hora peruana - Al Bayt Stadium (Partido D)





Semifinales

Martes 13 de diciembre

Ganador Partido A vs. Ganador Partido B - 2:00 p.m. hora peruana





Miércoles 14 de diciembre

Ganador Partido C vs. Ganador Partido D - 2:00 p.m. hora peruana





Final

Domingo 18 de diciembre

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 10:00 a.m. hora peruana - Lusail Iconic Stadium

