Heung Min Son | Fuente: AFP

Pese a una reciente lesión de Heung Min Son en Tottenham, el atacante de Corea del Sur afirmó a través de una publicación que sí podrá estar apto para poder disputar el Mundial Qatar 2022 a iniciar este 20 de noviembre.

Si bien su presencia en el certamen mundialista estuvo en duda por varios días, finalmente el atacante manifestó que está bastante entusiasmado para poder defender su camiseta en Qatar.

“Jugar para tu país en la Copa del Mundo es el sueño de tantos niños mientras crecía, como también lo fue el mío. No me perderé esto por nada del mundo. No puedo esperar para representar a nuestro hermoso país, nos vemos pronto”, escribió el futbolista de 30 años mediante Instagram.

Como se recuerda, Heung Min Son tuvo un duro choque con el defensor Chancel Mbemba de Olympique de Marsella el pasado 1 de noviembre y el surcoreano tuvo que abandonar el campo de juego. Luego se confirmó que presentó una fractura alrededor del ojo izquierdo; sin embargo, ya se encuentra recuperado.

Corea del Sur en Qatar 2022:

La selección nacional de Heung Min Son comparte grupo con Uruguay, Portugal y Ghana en la presente edición del Mundial Qatar 2022. Asimismo, el debut de Corea del Sur será este 24 de noviembre a partir de las 8:00 pm ante el elenco charrúa.