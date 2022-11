Raúl Jiménez fue considerado en la lista preliminar. | Fuente: AFP

Cada vez falta menos para el Mundial Qatar 2022 y ya algunas selecciones van dando a conocer sus listas preliminares para la máxima fiesta del fútbol. Este miércoles fue el turno de México. Gerardo el 'Tata' Martino dio a conocer una primera nómina de 31 futbolistas. En ella, entre otras cosas, detaca la ausencia de Javier Hernández.

Después de tres mundiales consecutivos, 'Chicharito' no será parte de una Copa del Mundo. Si bien no fue parte de ningún partido de las Eliminatorias, hay quienes tenían la ilusión de verlo una última vez con la camiseta tricolor. Sobre todo, teniendo en cuenta que tanto Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori aún están recuperando la forma futbolística.

Finalmente, el entrenador argentino optó por no levantar un castigo po indisciplina que lleva desde 2019 y lo dejó fuera. La convocatoria de cara a los amistosos ante Irak y Suecia, de cara al Mundial de Qatar 2022, la hizo en las instalaciones de la Casa del Fútbol, en Toluca, acompañado del presidente de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Jaime Ordiales, director de Selecciones Nacionales Varoniles.

“Es un gusto para mí estar con todos ustedes, para anunciarles la lista de los futbolistas que harán el viaje con nosotros a Girona y de la cual saldrá la de 26 jugadores que participarán en la Copa del Mundo”, dijo el 'Tata' Martino. Asimismo, agradeció a los clubes por ceder a los jugadores a los amistosos previos a Qatar 2022.

Lista preliminar de México:





Nombre Club Posición 1. Rodolfo Cota León Portero 2. Guillermo Ochoa América Portero 3. Alfredo Talavera FC Juárez Portero 4. Kevin Álvarez Pachuca Defensa 5. Edson Álvarez Ajax Defensa 6. Jesús Angulo Tigres Defensa 7. Néstor Araujo América Defensa 8. Gerardo Arteaga KRC Genk Defensa 9. Jesús Gallardo Monterrey Defensa 10. César Montes Monterrey Defensa 11. Héctor Moreno Monterrey Defensa 12. Jorge Sánchez Ajax Defensa 13. Johan Vásquez US Cremonese Defensa 14. Roberto Alvarado Guadalajara Medio 15. Uriel Antuna Cruz Azul Medio 16. Jesús Corona Ruiz Sevilla FC Medio 17. Luis Gerardo Chávez Pachuca Medio 18. Andrés Guardado Real Betis Balompié Medio 19. Erick Gutiérrez PSV Eindhoven Medio 20. Héctor Herrera Houston Dynamo Medio 21. Diego Lainez SC Braga Medio 22. Orbelín Pineda AEK Athens Medio 23. Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio 24. Luis Romo Monterrey Medio 25. Erick Sánchez Pachuca Medio 26. Alexis Vega Guadalajara Medio 27. Rogelio Funes Mori Monterrey Delantero 28. Santiago Giménez Feyenoord Delantero 29. Raúl Jiménez Wolverhampton W Delantero 30. Hirving Lozano Napoli Delantero 31. Henry Martín América Delantero





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Somos millones de mexicanos con la misma ilusión rumbo al Mundial de Qatar 2022! 🇶🇦🏆



¡A luchar y dar todo por nuestro país, por #MéxicoDeMiVida! 🇲🇽😤



¡VAMOOOOS, EQUIPO! 🗣

¡¡JUNTOS HAGAMOS HISTORIA!! #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/vTD21IHkDk — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 26, 2022

Lista de sparrings

Nombre Club Posición Campos Suárez Karel Christopher América Medio Lara Contreras Emilio América Defensa Martínez Canales Román Arturo América Delantero Guzmán Olmedo Víctor Andrés Tijuana Defensa Violante Romero Isaías Toluca Defensa Pérez Bouquet Pérez Sebastián Guadalajara Medio Ambriz González Fidel Daniel León Medio Jurado Flores Heriberto de Jesús Necaxa Medio Hernández Casiano Jesús Daniel Pachuca Delantero Isais Mauricio André Pachuca Defensa Martínez González Emilio Puebla Medio Gutiérrez Soberanes Alfredo

Raya2 Defensa Ávila Vega Alí Raya2 Delantero Ruvalcaba Castro Jorge Antonio UNAM Delantero Trigos Nava Santiago UNAM Medio





Brasil, candidato a Qatar 2022

El exdelantero Ronaldo Nazário se mostró este martes confiado con el potencial de la selección brasileña, a la que ve "muy equilibrada" en todas las líneas y "favorita" para el Mundial de Qatar 2022.



El seleccionador "Tite, tiene el mejor de los problemas, que son opciones" para armar el equipo, declaró el exjugador brasileño de Real Madrid y Barcelona en una rueda de prensa, en la ciudad de Sao Paulo.



Ronaldo señaló que está "feliz" de ver "tantas posibilidades" en el ataque de la Canarinha, hoy repleto de grandes figuras como Neymar, Vinícius Júnior, Raphinha, Richarlison, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Antony o Matheus Cunha.



No obstante, matizó que para él la selección está "muy equilibrada" de forma general y, por ese motivo, no dudó en ponerla como la "favorita" para el Mundial de Qatar, que arrancará el próximo 20 de noviembre.



"Ahora bien, Copa del Mundo es Copa del Mundo y no es posible afirmar quién va a ganar o quién va a jugar. Tendremos que estar atentos a los movimientos que se vayan dando", apuntó.