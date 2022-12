Ángel Di Maria | Fuente: EFE | Fotógrafo: Friedemann Vogel

Este domingo Argentina venció por tanda de penales a Francia y se consagró campeón del Mundial Qatar 2022 y, tras el encuentro, Ángel Di María, autor de uno de los goles de la 'albiceleste', habló con la prensa y se mostró bastante emocionado por haber logrado la tercera Copa del Mundo en la historia de su selección.

"La alegría que tengo no tiene explicaicón. Poder haber tenido esa revancha que no tuve en el 2014. No tengo palabras. Maracaná, Wembley y ahora acá, los tres partidos. Todavía no caigo, sinceramente no puedo creer lo que pasó en este último tiempo", indicó el 'Fideo'.

Por otro lado, Di María precisó: "Hay que darlo todo, así debe ser siempre. Estoy feliz por este grupo. No tengo palabras de agradecimiento a todos los más jóvenes porque gracias a ellos lo logramos. La garra que tienen. Cuando en el primer partido las cosas no salieron, fueron los primeros en tirar para adelante, sinceramente no tengo palabras, estos jóvenes se comieron al mundo y lo tiene más que merecido. Fue durísimo el camino. Espero que la gente se lo reconozca a ellos porque dieron la vida por el país".

En tanto a quién le agradece, el 'Fideo' agregó: "Me acuerdo de mi mujer, mi hijas, mis viejos que hoy han estado conmigo. Mi familia, porque siempre estuvieron ahí. Siempre me bancaron y querían que yo siga luchando por este sueño. Teníamos que sufrir. Se sufrió, pero se terminó ganando".

Argentina levanta la copa en Qatar 2022

Aunque la corona rompe con una sequía albiceleste de 36 años sin alzar la Copa del Mundo, antes lo hicieron con Mario Kempes en 1978 y Diego Maradona en 1986, la conquista tiene de protagonista especial a un tipo que vio cómo Alemania se la arrebataba de las narices en Brasil 2014.

Con Di María y Messi como únicos sobrevivientes de la debacle en el Maracaná, el grupo que formó Lionel Scaloni supo cerrar filas en torno al que miles consideran el mejor jugador de la historia, un título resistido para muchos justamente porque no tenía en sus manos lo que alzó este domingo ante 88.966 espectadores.