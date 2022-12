Neymar Jr. feliz de regresar a los entrenamientos de la selección de Brasil | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN DIVISEK

Neymar Junior tan solo ha jugado lleva 79 minutos en lo que va de Qatar 2022. El jugador de la Selección Brasil se perdió dos partidos de la fase de grupos del Mundial debido a la lesión que sufrió de parte del defensor serbio Nikola Milenkovic en el debut 'verdeamarelo'. El segundo goleador histórico brasileño se perdió los duelos ante Suiza y Camerún, válidos por la fecha 2 y 3 de la primera fase de la Copa del Mundo.

El atacante del PSG pasó más tiempo en el gimnasio y en el departamento médico que en el campo de entrenamiento. Ahí, el '10' del 'scratch' compartió espacio con sus compañeros Danilo y Alex Sandro, coincidiendo con el primero de ellos en lesión y en tiempo de recuperación, ya que ambos volvieron a la práctica este domingo y estarán -según lo aclaró Tite- ante Corea del Sur este lunes.



Brasil pondrá a los mejores

Tite aseguró que planea jugar con los mejores desde el inicio y que si Neymar es titular es porque tiene la seguridad médica para hacerlo. e confirmó en rueda de prensa que Neymar jugará contra Corea del Sur, pero no especificó si jugará desde el principio o como suplente.

"Se va a entrenar hoy por la tarde y estará en el partido. Va a hacer trabajo específico, así que no puedo anticipar ninguna situación. Entrenará y si está bien, jugará", dijo Tite.

Neymar se entrenó este sábado por primera vez con balón desde que sufriera una lesión en los ligamentos del tobillo derecho en el primer partido contra Serbia.

"Nosotros, mi cuerpo técnico y yo, pagamos el precio de ser mejores, pero no el de la salud. Si Neymar juega es porque tiene luz verde por parte del departamento médico. Yo prefiero jugar, si puedo, con los mejores desde el principio", añadió el brasileño.

Brasil vs Corea del Sur

Brasil buscará este lunes los cuartos de final del Mundial contra Corea del Sur, después de perder su último partido de la fase de grupos contra Camerún.

"Estoy tranquilo porque nos hemos preparado bien. Los que no jugaron el otro día han podido descansar y los que lo hicieron bien tienen más confianza. Los que no jugaron y los que no jugaron bien tendrá la oportunidad de mejorar"

