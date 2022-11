Diego Alonso, DT de Uruguay en conferencia de prensa | Fuente: AFP | Fotógrafo: PABLO PORCIUNCULA

Con la mente pensando en Portugal, próximo rival de la Selección de Uruguay, el estratega de la 'celeste', Diego Alonso asegura que se enfrentarán a una gran selección, considerando que tienen muy buenas figuras en Qatar 2022.

"Es muy buen equipo, además de tener muy buenas figuras. Tiene variantes, puede jugar de contragolpe, dominar los partidos... Es un equipo completo", dijo el técnico 'charrúa'.

En su debut frente a Corea del Sur, los uruguayos igualaron a cero, con un Luis Suárez desaparecido que tuvo que ser reemplazado por Cavani a los 64'.

El 'Pistolero' es uno de los referentes y líderes en la selección uruguaya, además es títular indiscutible y máximo goleador con 68 tantos. Sin embargo, su bajo rendimiento en el debut por Qatar 2022 deja mucho que desear. En conferencia de prensa el entrenador manifestó que él no tiene intocables en si alineación titual. ¿Se habrá referido al futbolista de 35 años?

El DT de la Selección de Uruguay habló fuerte y claro

"No hay intocables. Creo que en estos once meses que he estado como entrenador he dado muestras de que he puesto lo que yo considero, tanto yo como mi 'staff', que son los mejores y están en mejores condiciones. Siempre han jugado los mejores con nosotros todo el tiempo. Creo que he dado muestra todo el tiempo de que la elección ha sido acertada. Me puedo equivocar. Tengo autocrítica", expresó Diego Alonso.

El entrenador de la Selección de Uruguay sabe que cada partido en el Mundial Qatar 2022 es una historia diferente y que mientras él esté dirigiendo todos los jugadores van a tener oportunidad en la selección siempre y cuando se encuentren en las mejores condiciones.

"Siempre analizamos variantes y posibilidades en el once. Creo que desde que soy entrenador de la selección he dado muestras de que cada encuentro es una historia distinta. Los jugadores siempre tienen oportunidades del plantel que tengo de poder participar. Sí garantizo siempre que pongo a los que veo en mejores condiciones y aptos para poder cumplir el rol. Esa garantía siempre se la doy a los jugadores. Es mi tarea el poder vivir con ellos el día a día, verlos cada entrenamiento cómo se desarrollan los futbolistas y tomar las decisiones para poderles colocar", declaró.

"NO MINIMIZAMOS NI DESPRECIAMOS EL 0-0 CON COREA"

Analizó el empate frente a Corea del Sur y consideró que no minimizaron ni despreciaron el empate y confesó que no fue el debut que esperaba con la selección uruguaya.

"No minimizamos ni despreciamos el resultado que tuvimos. Ni subestimamos al rival ni el resultado. Ya hemos visto la igualdad de esta Copa de Mundo", dijo Diego Alonso.