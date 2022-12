Van Dijk | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mohamed Messara

Virgil Van Dijk, defensor de la selección de Países Bajos y de Liverpool, se refirió al penal que falló ante Argentina en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 que derivó en la eliminación de su equipo.

"No pude dormir durante dos días después de ese partido. Estás tan cerca, incluso después de ir perdiendo 2-0. Desafortunadamente, fallas un lanzamiento importante. Me duele mucho, tuve una tarde y noche muy dura. Me desconecté del fútbol durante un tiempo y aproveché para estar con la familia. Es lo más importante en la vida", dijo el central de 31 años.

Por otro lado, el central de los 'reds' pudo anotar el último lunes en el triunfo por 3-1 ante Aston Villa: "Era hora de volver a marcar. Era importante volver de esta manera".

Países Bajos ya no tendrá a Louis van Gaal como técnico

El técnico Louis van Gaal, de 71 años, ha cerrado oficialmente su tercera etapa como director técnico de Países Bajos, después de haber anunciado que no continuaría tras el Mundial de Qatar 2022 para tratarse de un cáncer de próstata.



El sustituto de Louis van Gaal, ya anunciado hace meses por la Federación, es Ronald Koman, quien dirigió a la Selección de Países Bajos entre 2018 y 2020 y volverá a tomar las riendas de la selección a partir del 1 de enero.