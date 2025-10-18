FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal vuelta de la Liga2?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO: se enfrentan este domingo 19 de octubre por la semifinal vuelta de la Liga2. El encuentro se disputará en el Estadio Cristo El Señor, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATV (9 y 709 HD) y en canal de YouTube de ATV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

FC Cajamarca vs César Vallejo: ¿Cómo llegan a la vuelta de las semifinales de la Liga 2 2025?



En el partido de ida, FC Cajamarca y César Vallejo igualaron 0-0.

¿Cuándo y dónde juegan FC Cajamarca vs César Vallejo en vivo por las semifinales de la Liga 2 2025?



El encuentro entre FC Cajamarca vs César Vallejo se disputará este domingo 19 de octubre en el Estadio Cristo El Señor. El recinto tiene capacidad para 20 000 espectadores.

¿A qué hora juegan FC Cajamarca vs César Vallejo en vivo por las semifinales de la Liga 2 2025?



En Perú , el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a la 1:00 p.m.

, el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido FC Cajamarca vs César Vallejo comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el FC Cajamarca vs César Vallejo en vivo por TV?



El partido entre FC Cajamarca vs César Vallejo se podrá ver EN VIVO por TV a través de ATV (9 y 709 HD). También será transmitido vía streaming por el canal de YouTube de ATV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

FC Cajamarca vs César Vallejo: alineaciones posibles

FC Cajamarca: Jonathan Medina; Jhan Vega, Brian Bernaola, Hairo Timana, Paulo Mesías; Axel Sánchez, Diego Cuadros, Paulo Goyoneche; Carlos Meza, Abel Casquete y Fernando Ocas.

César Vallejo: Máximo Rabines; Eduardo Caballero, Fernando Da Rosa, Joel Quispe, Alexis Rojas, Juan Morales, Malcom Correa, Sebastián Cavero, Miguel Cornejo, Adrián Ascues y Danilo Carando.