A pocas horas de la semifinal de la Liga2, CD Moquegua denuncia amenazas a sus jugadores y familiares

CD Moquegua denunció que algunos de sus jugadores han sido amenazados, previo al duelo con Unión Comercio por la semifinal vuelta de la Liga2.
Angustia en la Liga2. CD Moquegua denunció que algunos jugadores y sus familiares han recibido amenazas a poco del encuentro contra Unión Comercio por la semifinal vuelta del torneo de ascenso.
A través de un comunicado, la entidad se mostró preocupada y rechazó todo acto que atente contra "la integridad, la seguridad y la estabilidad emocional" de sus futbolistas y sus seres queridos.
"Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con el deporte limpio, el respeto y la paz, principios que siempre han guiado nuestro accionar", se lee en la misiva.
Además, el club informó que ya se ha reportado el caso a las autoridades competentes, con quienes están colaborando para "identificar a los responsables" y garantizar la seguridad de todos los "miembros de la familia aurinegra"
CD Moquegua pide a los hinchas mantener la calma
Por otro lado, la entidad deportiva le pidió a los hinchas de club "mantener la calma" y seguir alentando con "pasión y respeto".
"Reafirmamos que ninguna forma de violencia o intimidación logrará desviar nuestro compromiso con el fútbol y con los valores que presentan el Club Deportivo Moquegua", finaliza el comunicado de UCV Moquegua.