A pocas horas de la semifinal de la Liga2, CD Moquegua denuncia amenazas a sus jugadores y familiares

Angustia en la Liga2. CD Moquegua denunció que algunos jugadores y sus familiares han recibido amenazas a poco del encuentro contra Unión Comercio por la semifinal vuelta del torneo de ascenso.

A través de un comunicado, la entidad se mostró preocupada y rechazó todo acto que atente contra "la integridad, la seguridad y la estabilidad emocional" de sus futbolistas y sus seres queridos.

"Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con el deporte limpio, el respeto y la paz, principios que siempre han guiado nuestro accionar", se lee en la misiva.

Además, el club informó que ya se ha reportado el caso a las autoridades competentes, con quienes están colaborando para "identificar a los responsables" y garantizar la seguridad de todos los "miembros de la familia aurinegra"

CD Moquegua pide a los hinchas mantener la calma

Por otro lado, la entidad deportiva le pidió a los hinchas de club "mantener la calma" y seguir alentando con "pasión y respeto".

"Reafirmamos que ninguna forma de violencia o intimidación logrará desviar nuestro compromiso con el fútbol y con los valores que presentan el Club Deportivo Moquegua", finaliza el comunicado de UCV Moquegua.