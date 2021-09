Atlético Grau y Sport Chavelines jugarán final de ascenso de la Liga 2 | Fuente: Liga 2

Día de definiciones en la Liga 2 y con resultados que sorprendieron hasta el minuto decisivo. En la última jornada del certamen, Atlético Grau y Sport Chavelines lograron cerrar sus pases a la final de ascenso de la Segunda División, donde se enfrentarán por el pase a la Liga 1 Betsson de la próxima temporada.

En la fecha de cierre de la Fase 2, los equipos se enfrentaban por ubicarse entre los 6 mejores para seguir con posibilidades de ascender. Sport Chavelines empató 1-1 con Comerciantes Unidos y se quedó con el segundo puesto del acumulado. Al ser también el vencedor de la Fase 1, avanzó de forma directa a la final. En esa definición se encontrará con Atlético Grau, que en esta jornada cayó 4-1 ante Unión Huaral, pero al ser el mejor de la clasificación general logró avanzar.

En este encuentro, el equipo que logre el triunfo subirá de forma directa a la Liga 1 2022.

Unión Huaral quedó sin opciones de ascenso

La Fase 2 de la Liga 2 tuvo como ganador a Unión Huaral, aunque el elenco del ‘Pelícano’ llegó solo hasta el sétimo puesto del acumulado por diferencia de goles, con lo que no consiguió seguir en camino para pelear por el ascenso.

El que también se quedó sin final directa fue Unión Comercio. Hasta el minuto 90 conseguía su pase por derrotar a Juan Aurich, pero el 'Ciclón' logró un agónico 3-3 que dejó a los de Moyobamba en la tercera casilla del acumulado, detrás de Chavelines.

Los play-off quedaron conformados por las llaves Unión Comercio (3°) vs Los Chankas (6°) y Carlos Stein (4°) vs. Llacuabamba (5°). Los vencedores se enfrentarán para definir al ganador del play off, quien chocará con el perdedor de la final de ascenso (Grau o Chavelines).

El conjunto que se imponga en esta última instancia, accederá al cupo de repechaje para enfrentar al 16° (antepenúltimo) clasificado de la Liga 1 2021.

Unión Huaral fue ganador de la Fase 2, pero no accedió a los play off | Fuente: Liga 2





