Unión Comercio vs UCV Moquegua EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de la semifinal de la Liga2?

Unión Comercio vs UCV Moquegua EN VIVO: sigue la transmisión de la vuelta de la semifinal de la Liga2

Unión Comercio vs UCV Moquegua EN VIVO: se enfrentan este domingo 19 de octubre por la semifinal vuelta de la Liga2. El encuentro se disputará en el Estadio Carlos Vidaurre de la ciudad de Tarapoto, desde la 3:10 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ATV (9 y 709 HD) y en canal de YouTube de ATV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Unión Comercio vs UCV Moquegua: así llegan a la vuelta de las semifinales de la Liga 2 2025



En el partido de ida de la semifinal, UCV Moquegua venció 2-1 a Unión Comercio.

¿Cuándo y dónde juegan Unión Comercio vs UCV Moquegua en vivo por las semifinales de la Liga 2 2025?



El partido entre Unión Comercio vs UCV Moquegua se disputará en el estadio Carlos Vidaurre de la ciudad de Tarapoto. El recinto tiene capacidad para 7000 espectadores.

¿A qué hora juegan Unión Comercio vs UCV Moquegua en vivo por las semifinales de la Liga 2 2025?



En Perú , el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 3:15 p.m.

En Colombia, el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 4:15 p.m.

En Brasil, el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 5:15 p.m.

En Chile, el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Unión Comercio vs UCV Moquegua comienza a las 5:15 p.m.

¿Qué canal transmite el Unión Comercio vs UCV Moquega en vivo?



El partido entre Unión Comercio vs UCV Moquegua se podrá ver EN VIVO por TV a través de ATV (9 y 709 HD). También será transmitido vía streaming por el canal de YouTube de ATV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Unión Comercio vs UCV Moquegua: alineaciones posibles



Unión Comercio: Matías Córdova; Maelo Reátegui, Jhonny Mena, Osama Jiménez, Neil Marcos, Carlos Montoya, Ángel Ojeda, Chase Villanueva, Gabriel Morales, Nicolás González y Víctor Perlaza.

UCV Moquegua: Renzo Figueroa; Eros Montenegro, Jimmy Jiménez, José Granda, Diego Sánchez, Nicolás Chávez, Cristofer Aguirre, Luciano Centurión, Lucas Rodríguez y Jefferson Collazos.