Agustín Lozano reveló detalles de la no renovación de Ricardo Gareca: "No contó toda la verdad"

La salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana, más de tres años después, sigue generando polémica. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reveló que el técnico argentino no contó toda la verdad sobre su salida de la Blanquirroja.

En conversación con Trivu TV, aseguró que hizo de todo para retener al popular ‘Tigre’, pero no pudo lograrlo. Además, indicó que las reuniones para su renovación empezaron en Perú y que el propio técnico pidió continuarlas en Argentina.

"Hice hasta lo imposible y quizá cosas que ni ustedes harían para que el proyecto continúe. El hincha peruano está engañado por las personas que nunca quisieron decir la verdad”, indicó en un principio.

“Si yo no hubiese querido, no hubiese viajado a Argentina. Yo viajé a Argentina con toda la comitiva”, complementó.

¿Qué le molestó a Agustín Lozano en las reuniones para la renovación de Ricardo Gareca?

Tras ello, Lozano indicó que se incomodó con Ricardo Gareca porque en las conversaciones para su renovación, no llegó a las reuniones, sino que mandó a su abogado y a su hijo. Además, dijo tener pruebas para comprobar su versión.

“Ricardo me dijo que estaba llegando al hotel su abogado y su hijo para poder sentarnos a la mesa de negociación. Si mandó al abogado y a su hijo al hotel, ¿para qué me hizo ir a Argentina? Nunca se apersonó, no llegó nunca", dijo al principio.

"Yo tengo principios. Las conversaciones, los mensajes, escritos, audios mueren conmigo. Yo no lo puedo mentir al país, pero aunque la hinchada se me vaya en contra, no voy a perder mis principios”, finalizó.

