Carlos Zambrano tras la no convocatoria de Paolo Guerrero: "Es un delantero de nivel internacional"

Paolo Guerrero fue clave en el triunfo de Alianza Lima ante Los Chankas, en Andahuaylas, en donde anotó por partida doble. Fueron dos definiciones de gran calibre y que fueron destacadas con mayor razón a pocos meses de cumplir 42 años.

A su llegada a Lima, Carlos Zambrano indicó que la victoria de Alianza es importante y de paso llenó de elogios a Guerrero por su buen rendimiento.

"Paolo es un delantero de nivel internacional y el Perú debe estar agradecido con él", comentó a la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, el 'León' Zambrano sostuvo que Guerrero se encuentra en un buen estado físico en medio de su posible renovación de cara a la próxima temporada.

"Al final de la temporada hablará con la directiva. Físicamente está apto y el grupo quiere que se quede", declaró.

Guerrero habló de la bicolor

Paolo Guerrero fue consultado por su ausencia en la convocatoria de la Selección Peruana para los amistosos ante Rusia y Chile. "Hay que dar oportunidad a los jóvenes", afirmó.

"Como dije, hay que hacer fuerza para los partidos, siempre es bueno ganar. La mejor de las suertes", culminó el goleador histórico de la bicolor.

🎙️Carlos Zambrano: "Aún estamos en deuda. En Matute estamos regalando puntos tontamente. PAOLO GUERRERO ES UN DELANTERO DE NIVEL INTERNACIONAL, EL PERÚ DEBERIA ESTAR AGRADECIDO".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/UALfhnHrJf — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 6, 2025

Convocados de la Selección Peruana:

Arqueros: Pedro Gallese (libre), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Banfield) y César Bautista (Sporting Cristal - Sparring).

Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Rafael Guzmán (Universitario - Sparring), Matías Lazo (FBC Melgar), Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Fabio Gruber (FC Nurnberg), Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt - Sparring).

Volantes: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario),

Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio), Piero Quispe (Sydney FC), Francesco Andrealli (Como - Sparring) y Piero Cari (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Joao Grimaldo (Riga FC), Jair Moretti (Sporting Cristal - Sparring), Bryan Reyna (CA Belgrano), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC) y Yordy Reyna (Rodina Moscú).