Alexander Callens sobre Reynoso: "No tenemos ningún problema con el profe, nos alienta todos los días"

Selección Peruana Alexander Callens lamentó resultado contra Venezuela y descartó problemas del equipo con Juan Reynoso

Alexander Callens lamentó este martes el empate contra Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero descartó que el equipo tenga problemas con Juan Máximo Reynoso. Esto ante los rumores de la posible destitución del entrenador de la 'Blanquirroja'.

"La culpa la tengo yo. La culpa la tiene el equipo así que, nada. Los resultados dependen de nosotros, el entrenador pone a los que están bien, a los que se entregan y si no se dan los resultados obviamente todo el mundo piensa eso. El grupo está muy bien con el profe. No tenemos ningún problema con el profe, nos alienta todos los días y la única forma de salir de esto es estar juntos", manifestó en declaraciones a RPP.

Callens resaltó el rendimiento de la Selección Peruana en el duelo con los venezolanos, pero dijo estar apenado por el resultado conseguido.

"Triste porque teníamos la ilusión de ganar, de darle el primer triunfo a la gente. No se pudo, pero la actitud del equipo fue increíble, todos metieron y entregaron. Creo que la gente no puede decir nada malo, lo único es que nos empataron el partido y ya está", añadió.

El defensa nacional reconoció que durante el partido con los venezolanos los cambios no funcionaron.

"Ellos son un equipo que está con confianza y con ganas. Se sienten más sólidos y están bien, pero los cambios (de la selección), bueno no estuvieron bien, pero no pasa nada. Esto es así y si no se hacían los cambios imagínate a ver si los otros compañeros iban a aguantar", manifestó Callens.

Seguimos coleros

La Selección Peruana empató 1-1 con Venezuela en el Estadio Nacional y continúa último en la tabla de posiciones con dos unidades, situación que complica su clasificación al Mundial 2026.

Reynoso fue consultado sobre una posible renuncia a su cargo y dijo lo siguiente: “Sigo pensando igual (sobre su continuidad hasta el 2025). Respeto las opiniones de todos. Sí, estoy seguro (sobre si es el técnico indicado para este proceso)”.

En seis partidos jugados, Perú solo logró dos empates y cayó en cuatro oportunidades. Además, solo pudo anotar en una ocasión, justamente ante Venezuela. Colombia será el rival en la siguiente fecha.