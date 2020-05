Pedro Pablo 'Perico' León. | Fuente: Twitter

Ramón Mifflin, amigo y compañero en la Selección Peruana de Pedro Pablo León, señaló que ‘Perico’ es el mejor ‘9’ que ha visto en la bicolor y que era pretendido por los mejores equipos de Sudamérica.

“No tendría precio, ‘Perico’”, declaró Mifflin en entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

El ‘Cabezón’ Mifflin reveló que el Santos de Pelé tenía en la mira a la leyenda de Alianza Lima. “En la época nuestra lo pretendía el Santos, Pelé hablaba muy bien de él”, agregó.

El exjugador de Santos y Sporting Cristal señaló que River Plate, Independiente de Avellaneda y Botafogo también estaban interesados por ‘Perico’ León, que falleció el sábado último.

Además contó que Pedro Pablo León no se marchó de Alianza Lima debido al presidente Alfonso De Souza Ferreira. "Me acuerdo que recibía ofertas, pero Don Alfonso (De Souza Ferreira) no se desprendía de él, era aliancista a muerte”, dijo.

Finalmente, Mifflin dio detalles de un encuentro entre el exdelantero con los brasileños Didí y Garrincha. “Lo llevé al hotel Savoy para visitar a Didí y Garrincha. Y lo recibían, lo querían muchísimo en Sudamérica. Era pretendido por los equipos grandes, lo quería river plate”, culminó.