André Carrillo aconsejó a Yordy Reyna quedarse en su casa y no romper la cuarentena. | Fuente: AFP

Este viernes André Carrillo conversó con Luis Advincula a través de la cuenta de Instagram de la Federación Peruana de Fútbol y recordaron un reciente incidente de otro jugador de la Selección Peruana.

Se trata de Yordy Reyna, quien recientemente fue captado infringiendo la cuarentena obligatoria en Canadá por jugar fútbol en la calle. Al respecto, tanto la 'Culebra' como el 'Rayo' bromearon al respecto.

"Yordy está de problema de problema. Yordy, quédate en tu casa, no estás en Chiclayo, estás en Canadá", dijo Carrillo entre risas. Mientras que Luis Advíncula recordó cómo se enteró del episodio.

"Un amigo me comentó que captaron a un jugador de la MLS rompiendo la cuarentena. Yo al toque pensé que era un latino y cuando vi me di cuenta de que era Yordy, no lo puedo creer", agregó el jugador del Rayo Vallecano. Al respecto, André Carrillo comentó que él no se mete en problemas porque siguió "los pasos de Claudio Pizarro".

Como se recuerda, el club de Reyna le llamó la atención y lo mandó a cuarentena obligatoria por dos semanas tras haberse expuesto en la calle.