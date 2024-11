Percy Olivares no olvida "la falta de respeto" de Arturo Vidal a Ricardo Gareca: "Ni en el barrio pasaba eso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A un día del crucial compromiso entre Perú y Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, el regreso de Arturo Vidal a la 'Roja' sigue generando expectativa y así lo dio a conocer el exjugador de la bicolor, Percy Olivares, que criticó al exjugador de Juventus y Barcelona.

Olivares indicó que ahora se normaliza las criticas y la falta del respeto contra un entrenador en referencia de lo sucedido entre Vidal y el 'Tigre' Gareca.

“A mí me pareció una falta de respeto. Me apenó mucho el hecho de que estas cosas se estén normalizando. Me parece grave y está también el caso de Suárez con Bielsa. Son futbolistas de talla mundial, pero el fútbol está así. Pero quienes dan esa imagen tienen que pensar más, llegará el momento que se haga normal faltar el respeto al entrenador”, comentó Olivares a ESPN Chile.

“Si no estás bien formado, que es lo que se muestra, no quiero pensar que necesiten de ayuda para dejar de hace eso, faltar el respeto al ser humano. Siendo la relevancia que tiene es muy fuerte. Ni cuando jugábamos en el barrio pasaba eso, se le pasó la mano a Vidal”, agregó.

Un 'dardo' contra Ricardo Gareca

Gareca, exentrenador de Perú, tampoco se salvó de los comentarios de Olivares, que no entiende cómo el 'Tigre' convocó al 'Rey Arturo'.

“Me parece peor lo que hizo Gareca. Cuando hablo de dar ejemplos, no puedo mezclar las de Vidal con Gareca, pero que lo llame me parece peor. Dice que la selección está por encima de todo, entonces también tenía que llamar a los compañeros que hablaron mal de él y de toda la selección”, finalizó.

"A MÍ ME CHOCÓ, NI CUANDO JUGÁBAMOS EN EL BARRIO PASABA ESO... CREO QUE SE LE PASÓ LA MANO A VIDAL (CON GARECA)"#ESPNF90Chile Percy Olivares cuestinó que el Rey "le faltó el respeto" al seleccionador de #LaRoja. junto con asegurar que "me parece peor" lo que hizo el Tigre. pic.twitter.com/FTxzompgnJ — ESPN Chile (@ESPNChile) November 14, 2024

¿Cuándo juegan Perú vs Chile en vivo por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026?

El partido está programado para el viernes 15 de noviembre. Todo indican que se disputará en el estadio Monumental, luego que el Gobierno no dio las garantías al Estadio Nacional, 'Casa de Selección'.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026?

En Perú , el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

