Zambrano y Riquelme. | Fuente: EFE

Carlos Zambrano llegó en 2020 a Boca Juniors y ahora tras dos años su actualidad tiene nota aprobatoria. El vicepresidente del club xeneize, Juan Román Riquelme, destacó el rendimiento del zaguero de la Selección Peruana que se perfila como titular en el duelo ante Corinthians por la jornada 5 de la Copa Libertadores 2022.

"Es una grandísimo profesional, es una de las debilidades que tengo acá en este club. Una persona que juega un partido cada tres o cuatro meses y lo hace bien, no queda más que decirle muchísimas gracias por defender nuestros colores de esta manera”, señaló Riquelme al programa Equipo F de ESPN.

Zambrano cuenta con la confianza del entrenador Sebastián Battaglia que lo ha colocado como titular en los dos últimos partidos. El 'León' ya hace meses en una entrevista aseguró que tiene una buena relación con el excrack de Boca.

"Siempre que habló con Román, me da consejos de lo que puedo mejorar. Siempre me dice cosas positivas. Espero que no me esté mintiendo”, contó entre risas", sostuvo.



Números de Zambrano

Zambrano ha anotados dos goles en Boca Juniors desde su arribo. Uno de ellos fue ante River Plate en el clásico del fútbol argentino, que se desarrolló el 3 de octubre del 2021.

Carlos Zambrano con Boca Juniors. | Fuente: AFP

Zambrano y Advíncula felices por Boca

Boca Juniors venció en tanda de penales a Racing y clasificó a la final de la Copa de la Liga argentina teniendo a Carlso Zambrano y Luis Advíncula dentro del once titular. Tras el duelo, el lateral peruano hizo una publicación.

"Que la cuenten como quieran. Vamos Boca", escribió Luis Advíncula en un selfie tomado junto a Carlos Zambrano y publicado a través de una historia de Instagram.

Luis Advíncula y su publicación junto a Zambrano tras clasificar a la final del torneo argentino. | Fuente: Instagram





NUESTROS PODCAST



¿Qué significado tiene que la FDA haya anunciado su plan de prohibir los cigarrillos mentolados?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. propuso una norma para prohibir los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados. El doctor Elmer Huerta explica a qué se debe esta norma.