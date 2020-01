Christian Cueva en la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Christian Cueva tiene varios meses de inactividad y eso le costará caro. Así lo dio a conocer el gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, que ha revelado que es muy difícil que ‘Aladino’ sea tomado en cuenta en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022, que arrancan en marzo próximo.

“Desde noviembre que jugamos los últimos partidos de la Selección, si te pones a ver la cantidad de meses que estaría inactivo para jugar con la Selección, es harto complicado que Ricardo (Gareca) lo pueda tomar en cuenta. Es normal, son muchos meses si nosotros estuviéramos en enero o febrero con partidos amistoso, le das esa oportunidad, pero de esta manera es muy complicado”, declaró en entrevista con Gol Perú.

Oblitas agregó que Cueva no se da cuenta que representa una pieza vital en la bicolor. “Me da la impresión de que a veces Christian no se da cuenta de lo que significa para el equipo (Perú), lo que todos queremos y esperamos de él, que paradójicamente a pesar de no haber obtenido mucha actividad en su club, cada vez que se pone la camiseta de la Selección rinde mucho, es el típico jugador que eleva su rendimiento con su país”, acotó.

Asimismo, el dirigente de la FPF cree que en las próximas semanas se resolverá el futuro de Cueva, que milita en Santos de Brasil. “Creo que él va a conseguir equipo. Hace poco hablé con él y había oportunidades cercanas de conseguir equipo en dos o tres países o como continuar en Santos que tiene su transfer. Allá quiere recuperar la inversión que hicieron por él”, finalizó.