Christian Cueva habló de su futuro. | Fuente: Composición

El volante de la Selección Peruana, Christian Cueva, dio detalles de su situación en el Pachuca de México en una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Cueva señaló que acabó su contrato con el Pachuca el pasado 31 de mayo, aunque hizo hincapié que su representante aún mantiene contacto con el equipo azteca para la posibilidad de renovar.

"¿Cierto que no renovaste con Pachuca? No. El tema con Pachuca se está conversando, mi contrato acabó hace unos días, pero yo sigo conversando con la gente y ver otras opciones", señaló Cueva en una conversación con el jugador de César Vallejo, Ronald Quinteros.



"Hoy día también declaró el entrenador y... por ahí tranquilo", agregó Cueva, que señaló que ya quiere volver a las canchas en medio de la cuarentena en su casa en México. "No me gusta estar sin futbol, no me gusta cuando no produce el 'chocolate'".

El exjugador del Santos de Brasil dijo que ahora sus compañeros en Pachuca están entrenando vía zoom. "Hoy estoy con mi representante hablando con la gente. Ya acabé mi contrato, es complicado muchas cosas, espero que se resuelva rápido porque hoy en día cambio todo. La pandemia es horrible, cambio muchas cosas. la economia y todo...", dijo.

Asimismo a Cueva habló sobre la información que circula que jugaría en Boca Juniors. "¿Vas a ir al fútbol argentino, a Boca?", leyó la pregunta de un cibernauta en Instagram, aunque quien finalmente no se pronunció al respecto.