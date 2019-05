Paolo Hurtado llega recuperado a los entrenamientos de la Selección Peruana. | Fuente: RPP

Paolo Hurtado es otro de los 'extranjeros' que ya está en Lima para sumarse a los trabajos de la Selección Peruana pensando en la Copa América. El jugador arribó a nuestra capital la mañana de este martes y envió un mensaje que puede llenar de alivio a Ricardo Gareca: su lesión no es de gravedad.

"Estoy bien, no tengo nada. Me hice todos los exámenes y no arrojaron nada. Fue un golpe muy duro y por eso tuve que salir del partido (Konyaspor vs. Akhisarspor). Acabó y fui directo al hospital, pero gracias a dios no pasó a mayores”, precisó el popular 'Caballito' a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Recordemos que el pasado fin de semana, Paolo Hurtado recibió un golpe que lo sacó del partido del Konyaspor por la jornada 34 de la liga de Turquía. Esta lesión preocupó en la Videna, pues el volante es uno de los 'fijos' en la lista de la 'Blanquirroja'.

"Este o no este siempre voy a apoyar a mis compañeros. Tengo que esperar a que salga la lista final, estoy tranquilo", comentó Paolo Hurtado. "Hay que estar preparado y pensar cosas positivas, pero siempre ir paso a paso", agregó sobre sus expectativas para la Copa América.