El volante de la Selección Peruana y Pachuca, Christian Cueva, pidió a los peruanos, en especial a los de su natal Trujillo, que sigan las medidas sanitarias impuestas por el presidente Martín Vizcarra para combatir el coronavirus.

Cueva señaló que él y su familia se encuentran en cuarentena en México. “Mis paisanos no están siendo muy responsables en Trujillo. Si uno no se cuida pasamos el contagio a las personas que más amamos. A ellos les digo primero, mucha fe en Dios. Esas ciudades que no están cumpliendo lo que el Presidente dice, que vean mi ejemplo. Yo no estoy en cuarentena y estoy guardado. ¡Imagínate!”, declaró Cueva en entrevista para el programa Día D.

El popular 'Aladino' también señaló que sigue las indicaciones del doctor del Pachuca. “El doctor del club, todos los días me pide que le mande mi temperatura, ahora de mi familia también. Siempre envían información de las dietas y eso. Uno no para de trabajar, cumpliendo con todas las medidas para no dejar que el virus nos gane”, agregó.



Finalmente, Cueva destacó a su esposa por los cuidados que toma para no contagiarse del COVID-19. “Ella siempre fue así y ahora más. Es muy posible que pare la entrevista y me bañe en gel. Un poco más y me baña en detergente y lejía. Si no se quieren aburrir, mi esposa abre su Instagram todos los días a eso de las 6 de la tarde", culminó entre risas.

Cueva fichó por el Pachuca en febrero luego de desligarse del Santos de Brasil.