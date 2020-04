Yoshimar Yotún. | Fuente: AFP

Yoshimar Yotún es uno de los jugadores de la Selección Peruana que no ocultan su temor por los efectos de la pandemia de coronavirus. Reconoció que siente temor tener que regresar a las instalaciones del Cruz Azul.



“El club me dio todos los implementos para poder hacer mis ejercicios de recuperación en casa. Pedí eso porque tengo niños y me da temor ir a las instalaciones de Cruz Azul”, señaló Yotún a Radio Ovación.

‘Yoshi’ acotó que ya cumplió su tiempo de recuperación sobre su lesión al quinto hueso del metatarso izquierdo. “El doctor me dijo que mi recuperación iba a tardar un mes y ya lo cumplí. Me sacó un estudio y faltaba pegar un poco. Como todo ha parado, me ha dado cuatro semanas más”, agregó.

Finalmente, Yotún indicó que la cuarentena le ayudó para no perder más partido con el Cruz Azul. “Por mí, quisiera estar corriendo, el receso me ayuda a recuperarme y no perderme muchos partidos. Estoy mucho mejor”, concluyó.

Yotún milita en el Cruz Azul desde diciembre del 2018. En el equipo 'cementero', el exjugador de Sporting Cristal. Ha disputado 17 partidos en la actual temporada y lleva un gol anotado al Tijuana por la Liga MX.