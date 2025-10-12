Últimas Noticias
Fabio Gruber confirmó acercamiento con la Selección Peruana: "Nos reuniremos muy pronto"

Fabio Gruber confirmó acercamiento con la Selección Peruana
Fabio Gruber confirmó acercamiento con la Selección Peruana | Fuente: Instagram
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Futbolista del Nuremberg confirmó que ya tuvo contacto con la FPF y que muy pronto tendrá una reunión para definir su convocatoria a la Selección Peruana.

Cada vez más cerca. Fabio Gruber, defensor del Nuremberg, confirmó que ya tuvo contacto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para ser convocado a la Selección Peruana.

En conversación con Bild, el futbolista de 23 años indicó que las conversaciones recién se iniciaron la semana pasada y que "pronto" habrá una reunión formal.

"También leí los informes sobre la Selección Peruana. Aunque me sorprendió un poco, porque no había tenido contacto con la asociación en ese momento. Pero, hemos estado en contacto desde el fin de semana pasado. Se supone que nos reuniremos pronto", indicó el deportista. 

Sobre su relación con Perú, Gruber indicó que su madre es peruano y que toda su familia se encuentra en el país. Además, indicó que habla fluido español.

"Sí, con fluidez. Hasta el día de hoy, mi madre habla principalmente español conmigo. A veces solo le respondo en alemán. Pero el español es un idioma muy bonito", complementó.

Familia de Fabio Gruber impaciente por llamado de la Selección Peruana

Luego, al ser consultado sobre si será convocado para la fecha FIFA de noviembre, aseguró que se sentirá sumamente orgulloso y feliz, pero primero quiere concentrarse en el Nuremberg, que se encuentra en los últimos lugares de la Bundesliga 2.

"Me sentiría increíblemente orgulloso y muy feliz. Mi madre ya está impaciente y no para de preguntar si la asociación ya se ha puesto en contacto conmigo. Casi tengo que frenarla un poco. Hay otras cosas en las que centrarme ahora mismo", dijo en un inicio.

"La prioridad ahora es darle la vuelta a la situación y seguir sumando puntos para estabilizar la clasificación. Ya veremos qué pasa", finalizó.

Fabio Gruber Selección Peruana

