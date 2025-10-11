¡Bombazo! Gustavo Álvarez "asumirá como DT de Perú", según la prensa chilena

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana perdió 2-1 frente su similar de Chile en amistoso internacional desarrollado en Santiago. Este fue el primer partido de Manuel Barreto como entrenador interino, aunque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene la misión de anunciar a su elegido desde el arranque del 2026. Es decir, quién será el nuevo guía de la bicolor con miras al Mundial 2030.

Dede Chile, hay novedades al respecto en las últimas horas. El Mercurio sacudió las redacciones del país vecino al revelar que Gustavo Álvarez dejará Universidad de Chile y "asumirá" el buzo de la Selección Peruana.

"En la U anticipan que Álvarez dejará el club en diciembre para asumir como DT de Perú. El propio entrenador dejó entrever que se marchará pese a que su contrato termina en 2026", dice parte de la publicación del prestigioso medio chileno.

Además se agregó que Azul Azul, sociedad anónima que administra la 'U', ya asumió que Gustavo Álvarez ya tiene decidio su futuro y este será lejos del popular equipo chileno.

El entrenador argentino de 52 años tiene pasado en la Liga1. Este detalle sería un factor determinante, ya que conoce cómo es el futbolista peruano: dirigió a Sport Boys en 2021 y el siguiente año al Atlético Grau.

Gustavo Álvarez deja en suspenso su continuidad en 'U' de Chile

Álvarez no quiso confirmar su futuro para el 2026, año que podría dar el salto a una selección nacional.

“Todos los años dije lo mismo, en todos los clubes dije que cuando llegue el fin de año, y ya viendo las cosas en perspectiva y no en el medio, uno está más lúcido como para tomar buenas decisiones y lo mejor para la carrera personal. Entonces, llegado el fin de año veremos cuál será el futuro. Mientras tanto, uno está centrado en el día a día y no es momento de tomar decisiones, pero sí de estimar y evaluarlas en esa fecha”, declaró.

Finalmente, dio a conocer que la dirigencia de la 'U' de Chile no cumplió en reforzar su plantel. “Para competir en el torneo internacional, yo creo que se necesita un plantel más extenso. Estoy muy conforme con los jugadores, no hablo de cambios de jugadores, sino de más jugadores, como lo dije a mitad de año. Porque eso te permite afrontar en forma más equilibrada, teniendo más variantes”, finalizó.