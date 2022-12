Selección Peruana Sub 20 debutará el jueves 19 de enero en el Sudamericano de la categoría. | Fuente: FPF

El Sudamericano Sub 20 2023 se llevará a cabo entre el 19 de enero y el 12 febrero. Y la Selección Peruana Sub 20 ya conoce no solo los rivales con los que se enfrentará en el Grupo A, sino también el día y hora de los cuatro partidos que disputará en la fase inicial.

La blanquirroja debutará ante Brasil, el jueves 19, primer día del torneo, y jugará interdiario. Así, su segundo partido será frente a Colombia, el sábado 21. Dos días después, el lunes 23, se medirá con Paraguay. Luego, el miércoles 25, cerrará su participación en fase de grupos vs. Argentina. En la última jornada, la blanquirroja descansará.

Jaime Serna, asistente de Juan Reynoso en la Selección Peruana, es el entrenador de la Sub 20. De los convocados al último microciclo, tras los amistosos ante Colombia y Uruguay, destacan Kluiverth Aguilar, Matías Lazo y Arón Sánchez. Catriel Cabellos, jugador de Racing, es otra de las figuras.

La Selección Peruana Sub 20 empató 1-1 y 0-0 con Colombia. Previamente, igualó 1-1 y cayó 1-0 ante su par de Uruguay, en amistosos internacionales de preparación con miras al Sudamericano Sub 20.

Grupo de Perú en el Sudamericano Sub 20

Colombia

Argentina

Brasil

Paraguay

Perú

Fixture de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20

Fecha 1: Perú vs. Brasil

Día: jueves 19 de enero

Hora: 5:00 pm. de Perú

Fecha 2: Perú vs. Colombia

Día: sábado 21 de enero

Hora: 6:30 pm. de Perú

Fecha 3: Paraguay vs. Perú

Día: lunes 23 de enero

Hora: 5:00 pm. de Perú

Fecha 4: Argentina vs. Perú

Día: miércole 25 de enero

Hora: 5:00 pm. de Perú

Fecha 5: Perú descansa

*Todos los partidos del Grupo A serán en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Fixture completo del Sudamericano Sub 20