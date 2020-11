Gianluca Lapadula será muy útil a la Selección Peruana, dijo Juan Carlos Oblitas | Fuente: EFE

"Es un folklore que hay que dejar de lado". Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, habló sobre los que sostienen que los seleccionados no le pasaron el balón a Gianluca Lapadula durante el partido contra Chile y Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

"Lapadula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, con una sencillez por sobre todo, un muchacho que cayó muy bien al grupo, lo he visto. He visto cómo ha sido el trato para con él, de él para con el grupo, pero acá tenemos una costumbre poco sana: queremos hacer ídolos antes de jugar. No es el caso de Gianluca. Nos va a servir, y una barbaridad, por lo que hemos visto, y Ricardo está convencido de eso. Le tocó la mala fortuna de estar en partidos en los que jugamos mal. Pero ya debemos dejar de pensar que las soluciones están entre los que no juegan".

