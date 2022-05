Gianluca Lapadula en la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Buena noticia para la Selección Peruana. Y es que el delantero Gianluca Lapadula volvió a la convocatoria de Benevento de cara a la última fecha de la Serie B de Italia temporada 2021-22. 'Lapagol' jugaría tras más de seis semanas en el equipo de las 'brujas' que es dirigido por Fabio Caserta.

Lapadula, cuyo último partido con Benevento fue el 19 de marzo ante Frosinone, será parte de su equipo que enfrentará el viernes a SPAL en condición de local. En principio, podría jugar desde el arranque luego que ha sido titular en los partidos de práctica realizados durante la semana.

De esta manera, el delantero de 32 años ya dejó en el olvido una dolencia en el tobillo y al parecer ya cuenta nuevamente con el respaldo del DT Caserta, quien señaló días previos que Lapadula aún no se encontraba bien físicamente.

Como se sabe, Lapadula se encontraba en un buen momento con Benevento y alcanzó a anotar 10 goles en la Serie B hasta que Caserta decidió excluirlo del plantel a principios del 2022.

Lapadula rumbo al repechaje

Desde la Videna se espera que Gianluca Lapadula vuelva a las canchas en los próximos días para que llegue con fútbol al amistoso ante Nueva Zelanda a jugarse el 5 de junio en Barcelona (España), previo al repechaje.

Solano aseguró que Lapadula no estaba lesionado

"Es una relación que parece que está rota con Lapadula, es una pena, pero ojalá que pueda solucionarse, también por el bien de Benevento, porque es todo muy extraño", manifestó el asistente técnico de Ricardo Gareca.

"Él es un jugador de selección y está a puertas de llegar a un Mundial, y que no juegue, no me lo explico", añadió el exjugador de Boca Juniors y Newcastle United el pasado 2 de mayo en entrevista con TV Perú.





NUESTROS PODCAST



¿Qué significado tiene que la FDA haya anunciado su plan de prohibir los cigarrillos mentolados?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. propuso una norma para prohibir los cigarrillos mentolados y los cigarros saborizados. El doctor Elmer Huerta explica a qué se debe esta norma.