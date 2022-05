Gianluca Lapadula, '9' de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Gianluca Lapadula es uno de los jugadores que más preocupan en la Selección Peruana de cara al repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. Desde la Videna esperan que el delantero de 32 años vuleva a jugar en Benevento, aunque en las últimas horas Nolberto Solano confirmó que la relación de 'Lapagol' con el DT del cuadro italiano, Fabio Caserta, "está rota".

"Es una relación que parece que está rota con Lapadula, es una pena, pero ojalá que pueda solucionarse, también por el bien de Benevento, porque es todo muy extraño", manifestó el asistente técnico de Ricardo Gareca en entrevista con TV Perú Deportes.

"Él es un jugador de selección y está a puertas de llegar a un Mundial, y que no juegue, no me lo explico", añadió el exjugador de Boca Juniors y Newcastle United.

El exjugador de Milan y Genao no juega con el cuadro de las 'brujas' desde la derrota ante el Frosinone el pasado 19 de marzo.

Peña dice que Lapadula no está lesionado

"Tengo entendido que Lapadula no tiene ninguna lesión. El motivo por el que no está jugando seguramente pasa por otro tema", declaró Sergio Peña al programa Fútbol como Cancha.

"Sobre Gianluca Lapadula, no es algo que me preocupe que no esté teniendo minutos porque él físicamente está bien. No tiene ninguna lesión. En el caso de André (Carrillo) sí es más preocupante pero hablé con él y está recuperándose", agregó.

Lapadula al repechaje

Desde la Videna se espera que Gianluca Lapadula vuelva a las canchas en las próximas semanas para que pueda ser tomado en cuenta en el amistoso ante Nueva Zelanda a jugarse el 5 de junio en Barcelona (España), previo al repechaje.





