Gianluca Lapadula sobre jugar junto a Paolo Guerrero: "Fue el partido donde me sentí más cómodo"

La Selección Peruana cerró su etapa de preparación antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 con la derrota 4-1 ante Japón. En este partido el entrenador Juan Reynoso realizó variantes en el funcionamiento del equipo y también en la elección de futbolistas, como la titularidad de Gianluca Lapadula tras no poder actuar días atrás frente a Corea del Sur.

A pesar de la caída, Gianluca Lapadula resaltó el rendimiento de la Selección Peruana antes de retornar a Italia y se mostró con confianza antes de comenzar el nuevo proceso mundialista.

“Yo me voy con mucha confianza. Para mí hemos hecho un buen partido contra un gran rival y además me quedo con la hinchada que nos alentó al final del partido. Fue un gesto muy lindo, me gustó mucho y quiero agradecer por ello”, dijo el delantero del Cagliari a ‘América Deportes’.

“Tenemos muchos jugadores muy buenos y además tienen que incorporarse más elementos en el campo. Somos un gran grupo. Creo que hicimos un gran partido, me gustó mucho”, dijo Gianluca Lapadula, quien se mantuvo en el campo ante los ‘nipones’ durante los 90 minutos.

Lapadula y Guerrero, doble ‘9’

Una de las pruebas de Juan Reynoso frente a Japón fue utilizar a dos centrodelanteros en ataque al alinear a Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero. Los delanteros lograron asociarse en dos oportunidades, las que terminaron con remates del ‘Bambino’: uno pasó cerca de la portería y en el otro marcó, pero estaba en posición adelantada. Así, el atacante del Cagliari resaltó que sintió comodidad al formar dupla ofensiva con el ‘9’.

“Siempre dije que me llevo bien con todos los muchachos de la selección. Fue la primera vez que jugué con Paolo y la verdad me sentí muy cómodo. Terminé el segundo tiempo jugando de manera diferente. Creo que fue el partido donde me sentí más cómodo”, indicó.

¿Cómo llega Perú para las Eliminatorias?

Durante el ciclo de Juan Reynoso, la Selección Peruana ya disputó 8 partidos amistosos, con un saldo de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Dos de las caídas se dieron entre los cuatro cotejos de este año, en el que además se marcaron solo dos goles.

En el 2023 Perú enfrentó a selecciones que compitieron en el último mundial: Alemania, Marruecos, Japón y Corea del Sur. Los de Juan Reynoso volverán a la acción en setiembre, ya por las Eliminatorias, donde debutará contra Paraguay en Asunción y luego recibirá a Brasil en Lima. Hasta el final de año serán seis compromisos de la ‘bicolor’ en el certamen.

“Llegaremos muy bien, con mucha confianza y muy unidos. Me siento muy cómodo con todo, con el comando técnico, con la hinchada”, resaltó Gianluca Lapadula, que tras jugar con la Selección Peruana pasará sus vacaciones en Italia y después se someterá a una cirugía en la nariz en julio.

