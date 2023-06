Con Christian Cueva lejos de su mejor versión: el 1x1 de Perú tras la derrota ante Japón

La Selección Peruana mostró sus peores minutos en la etapa de Juan Reynoso. El selecionador de 53 años realizó siete cambios en el once que arrancó en el triunfo ante Corea del Sur y además probó jugar en el ataque con un doble '9'. Apuestas que le pasaron finalmente la factura en la derrota por 4-1 ante Japón en el Panasonic Stadium de Osaka. Una caída que justamente representó la última prueba de cara al arranque de las Eliminatorias al Mundial 2026, que empezará en septiembre próximo.

A Perú le faltó movilidad y sorpresa. Ante el rápido Japón, Reynoso alineó a Christian Cueva y Sergio Peña, quienes cuya mayor virtud no es la velocidad ni el recorrido. De eso se aprovechó el cuadro local que siempre encontró el momento oportuno para hacer daño por las bandas. En el primer tiempo demostró su jerarquía y el por qué destacó en el último Mundial. En la complementaria, el ímpetu de los nipones no paró. El gol de Christofer Gonzales solo sirvió de decoración en un resultado adverso que duele, y mucho, a la afición nacional.

El 1x1 de jugadores de Selección Peruana:

Pedro Gallese: no tuvo el rendimiento que alcanzó ante Corea del Sur y no se le logró contar una atajada para el aplauso en los 90 minutos de juego. Pudo hacer más en el primer gol de Japón, pero no se mostró sólido para despejar el remate de Hiroki Ito desde fuera del área.

Jhilmar Lora: el lateral derecho quedó expuesto en el amistoso. En esta ocasión sufrió sobremanera cada vez que Kaoru Mitoma desbordó por esa zona del campo. El delantero de 26 años de Brighton dejó en claro por qué es uno de los jugadores más importantes de su selección.

Carlos Zambrano: no fue un regreso como esperaba. El 'León' quiso impedir el segundo tanto japonés, pero el balón le chocó e ingresó en el arco peruano. Como todos sus compañeros, se metió en líos con la movilidad de los jugadores asiáticos.

Anderson Santamaría: en el primer tiempo tuvo un par de cierres y avances con pelota dominada, pero por su sector fue por donde el ataque de Japón se inclinó para hacer más daño a Perú. A los 50 minutos salió por una molestia muscular.

Marcos López: no reeditó la progresión que ha logrado en el Feyenoord. Sufrió cuando se asociaban las 'balas' Reo Hatate y Yukinari Sugawara. En varias ocasiones no tuvo el apoyo defensivo de la volante, especialmente de Christian Cueva. En su vuelta, discreta actuación a lo largo del partido.

Wilder Cartagena: no se hizo sentir como la aduana del equipo. El titularato le quedó grande si recordamos la estupenda actuación de Pedro Aquino ante Corea del Sur. Debe mejorar. A sus 28 años se necesita que dé un paso adelante. Le faltó jerarquía y una salida más prolija.

Yoshimar Yotún: uno de los jugadores que no se escondió cuando Japón pisó el acelerador. Su pase largo es una de las pocas armas que mostró Perú en Osaka. Casi anota un golazo en el segundo tiempo. Tras esa jugada fue cambiado.

Sergio Peña: fue ubicado en una posición en la cual la velocidad es fundamental y en mayor medida si se enfrenta a la rápida Japón. Le costaba en el ida y vuelta. Casi no se sintió su presencia. En ocasiones caminaba en la cancha. Lejos de su mejor rendimiento en la bicolor. Fue cambiado en el entretiempo.

Christian Cueva: han sido sus 45 minutos más discretos en la Selección Peruana. 'Aladino' no se recupera físicamente y eso se evidencia con selecciones mundialistas que se encuentran en otro nivel de intensidad. En el segundo gol de Japón no pudo bloquear el ataque local. Eso se lo recriminó el propio Paolo Guerrero. El '10' se va con un saldo negativo de la fecha FIFA que le costaría en el arranque de las Eliminatorias.

Gianluca Lapadula: el gran sacrificado del 'equipo de todos' tras definirse que Perú jugaría con doble '9'. Aún así se las ingenió y las pocas que pudo se hizo sentir en área contraria. En el primer tiempo falló en la definición tras una sociedad con Paolo Guerrero. En la siguiente la 'picó' para anotar, pero su gol fue anulado por posición adelantada. Siempre está.

Paolo Guerrero: no logró ser tan influyente, pero como Lapadula se la buscó para poder hacer daño a Japón. Tuvo dos asistencias a Lapadula llegando como asistidor. Jugó solo el primer tiempo, pero el capitán de la bicolor demostró que aún puede ser una opción en ofensiva. El suplente de 'Lapagol'.

Perú anotó gracias a Christofer Gonzales. | Fuente: Movistar Deportes

Cambios en Perú:

Edison Flores: no tuvo mayor transcendencia, pero mostró un mejor recorrido que Sergio Peña. Cubrió mejor el ida y vuelta.

Bryan Reyna: ingresó en el inicio del segundo tiempo por Paolo Guerrero. Es un jugador con gran presente y no puede estar de suplente, todo lo contrario, necesita minutos con la Selección Peruana.

Christopher Gonzales: demostró que ha sido uno de los mejores de la bicolor en estos dos partidos en Asia. Se sintió su presencia en el mediocampo. Anotó el descuento de Perú jugando de enlace. Se perfila como titular al inicio de las Eliminatorias.

Alexander Callens: ingresó en lugar de Anderson Santamaría. Un desempeño sin muchas luces junto a Carlo Zambrano en la zona central.

Pedro Aquino: es otro jugador con un saldo positivos en estos amistosos. Jugó los últimos 25 minutos del choque ante Japón. Se multplicó en el mediocampo.

Jesús Castillo: ingresó a los 88 minutos por Cartagena. Se mostró poco el jugador de Sporting Cristal.

