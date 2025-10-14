Gustavo Álvarez y su molestia tras ser vinculado con la Selección Peruana: "Seamos serios"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encuentra trabajando en la elección del nuevo técnico de la ‘Bicolor’. Y si bien no se han dado a conocer nombres de posibles candidatos, en los últimos días se ha deslizado un nombre en particular: Gustavo Álvarez.

Ante ello, el actual estratega de la U. de Chile pidió ser "serios" a los medios de comunicación que lo vinculan con la Selección Peruana.

“¿Esa publicación tiene firma? Cuando habla Gustavo Álvarez la cara se la ven todos y saben quién es. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los del otro. Seamos serios”, indicó.

Luego, volvió a referirse del tema y aseguró que le pareció una falta de respeto dar a conocer detalles de una posible llegada a Perú, cuando -dijo- no hay nada.

“A mí esa nota me parece una falta de respeto. Se hablan de cifras y yo le daría validez si sale el nombre de quién lo dice. Porque yo camino por el club y nadie me dice nada. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo para pensar en el futuro personal”, complementó.

Jean Ferrari y su opinión sobre la llegada de Gustavo Álvarez

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, indicó que la información vertida por El Mercurio de Chile era falsa y que no ha habido contacto con el estratega de U. de Chile.

"No es verdad", aseguró en Teledeportes. "Yo no puedo hoy entrar en decir 'tal sí me gusta o tal no me gusta', porque ya se convierte en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres y generar polémica", agregó.

En tanto, se mostró sorprendido respecto a candidatos para el cargo de nuevo DT de la Selección Peruana. "Para el Perú no le hace bien que se estén mencionando nombres. He visto que he visto que hasta el contrato de tal entrenador ya está. Yo no lo puedo creer", finalizó el exfutbolista.

