¿Se acerca a la Selección Peruana? Ferrari respondió sobre la chance de tener a Gustavo Álvarez como nuevo DT

Luego de lo que serán los amistosos ante Chile y Rusia en el mes de noviembre, Perú tendrá un nuevo director técnico tras la marcha -luego de ser DT interino- de Manuel Barreto.

Es así que los nombres han empezado a sonar para el cargo de entrenador de la Selección Peruana a partir del 2026. Por ejemplo, Gustavo Álvarez fue mencionado por El Mercurio para arribar a la blanquirroja y al respecto fue consultado el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari.

"No es verdad", fue lo que dijo tajantemente el directivo en relación a Álvarez en entrevista con el programa Teledeportes.

Gustavo Álvarez también ha dirigido a Huachipato. | Fuente: Club Universidad de Chile

La Selección Peruana y su postura sobre Gustavo Álvarez

Asimismo, el también exadministrador temporal de Universitario de Deportes mencionó que prefiere no comentar respecto a la chance de contar con cierto estratega.

"Yo no puedo hoy entrar en decir 'tal sí me gusta o tal no me gusta' porque ya se convierte en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres y generar polémica", agregó.

Por último, Jean Ferrari se mostró sorprendido respecto a candidatos para el cargo de nuevo DT de la Selección Peruana en la Videna.

"Para el Perú no le hace bien que se estén mencionando nombres. He visto que he visto que hasta el contrato de tal entrenador ya está. Yo no lo puedo creer", finalizó el exfutbolista de la bicolor.

¿Qué es lo que se dice de Gustavo Álvarez?

"En la U de Chile anticipan que Gustavo Álvarez dejará el club en diciembre para asumir como DT de Perú. El propio entrenador dejó entrever que se marchará pese a que su contrato termina en 2026", dice parte de la publicación de El Mercurio.

Hay que tener en cuenta que el DT es parte del elenco chileno que eliminó a Alianza Lima en la ronda de cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la Liga1 tiene pasado en Atlético Grau y Sport Boys.