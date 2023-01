Gustavo Roverano | Fuente: FPF

Gustavo Roverano, exentrenador de la Selección Peruana Sub 20, se refirió a su paso en ese cargo y el desempeño del equipo en el Sudamericano llevado a cabo en Colombia donde no pudieron sumar un triunfo y quedaron eliminados.

"No terminé el proceso, a mí no me puede avalar por partidos amistosos porque uno se preparaba para el Sudamericano. En la etapa más importante del año yo no estuve", indicó Roverano en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, Roverano agregó: "Esto viene de la falta de trabajo con seriedad en la divisiones menores y esto se vio a lo largo de la historia, no solo en Selección sino también a nivel de clubes".

En tanto a su experiencia personal, el exportero indicó: "En los primeros microciclos tuve que seleccionar futbolistas sin verlos jugar, porque no estaban jugando. En ese momento, me cegué por informes de la FPF, pero no pudo seleccionar a los chicos por su rendimiento porque no estaban en competencia".

Gustavo Roverano entrenador de Alfonso Ugarte:

El estratega fue oficializado como nuevo entrenador de Alfonso Ugarte y, al respecto, sostuvo: "Es un reto lindo. Se me presentó el proyecto y estamos con la directiva apuntando al ascenso. Por primera vez en mi carrera puedo armar un plantel, Queremos hacer nuestra pretemporada en altura para que los jugadores se vayan adaptando".