Paolo Guerrero e Ibai Llanos. | Fuente: AFP - Twitter Ibai Llanos

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana y su nombre traspasó las fronteras. A sus 38 años continúa recibiendo elogios y esta vez fue por parte del streamer español Ibai Llanos, quien reconoce la calidad del 'Depredador' y lo coloca como el futbolista peruano más importante y conocido por la afición en España.

“Jugadores peruanos de la actualidad, no sé quién está en mejor posición para triunfar en Europa, pero el más histórico que se conoce, acá en España, es Paolo Guerrero. Ha sido como el más sonado siempre”, señaló Llanos en entrevista a ESPN Perú.

En otro momento, el amigo y socio de Gerard Piqué lamentó la derrota de la Selección Peruana ante Australia que impidió la clasficación peruana al Mundial de Qatar 2022.

“Días previos me estaban hablando del repechaje. Vi los penales en directo con el portero que no paraba de bailar y que no tenía ningún tipo de sentido. Me dio pena porque sabía que había mucha gente de Perú viéndolo. Fue jodido, la verdad. Sabía la historia que había estado 36 años sin Mundial y me hice ilusión que estuviera un año más en el Mundial. Tengo mucha ilusión a los países de Sudamérica”, culminó.

Paolo Guerrero no fue convocado a la Selección Peruana de cara al repechaje por decisión del seleccionador Ricardo Gareca. De momento, se encuentra en Brasil continuando con su etapa de recuperación a la lesión de su rodilla.

Ibai Llanos habló de Selección Peruana y Paolo Guerrero. | Fuente: ESPN

En Chile a la expectativa por futuro de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero se encuentra en Brasil en el tramo final de su etapa de recuperación. A través de sus redes sociales, se mostró optimista que dentro de poco estará totalmente recuperado de la lesión en la rodilla que lo marginó de la recta final de las Eliminatorias Qatar 2022 y el repechaje ante Australia.

Lo último que se supo sobre su futuro llegó desde Lima. Petronila Gonzales, madre de Guerrero, indicó que su hijo ya cerró un acuerdo con un club y que el anuncio causaría una gran sorpresa.

Esta noticia causó expectativa en Perú y no pasó desapercibido en diversos países de Sudamérica, especialmente en Chile. El medio Red Gol publicó una nota sobre el goleador histórico de la Selección Peruana que en su momento fue vinculado con Colo Colo y Universidad de Chile.

Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana. | Fuente: EFE





NUESTROS PODCASTS

La Federación Internacional de Natación veta a las nadadoras transgénero en la categoría femenina

La federación internacional de natación acaba de prohibir que nadadoras transgénero femeninas que ya hayan pasado la pubertad, puedan competir contra mujeres. ¿Cuál es la explicación científica a esa decisión?