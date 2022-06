Gianluca Lapadula y Juan Diego Flórez. | Fuente: Selección Peruana - AFP

Gianluca Lapadula se encuentra en Lima pasando sus últimos días de vacaciones luego de su visita en Cusco. El delantero de la Selección Peruana está recagando baterías previo a su viaje a Italia, donde definirá si permanecerá una temporada más en el Benevento.

El '9' de 32 años comparte momentos con sus padres en la capital del Perú y este viernes dio a conocer que se reunió con el conocido tenor peruano Juan Diego Flórez.

A través de su cuenta de Instagram, Lapadula escribió "Qué emoción" en referencia a su encuentro con Juan Diego Flórez. La publicación fue acompañada por una imagen de ambos, en la cual se notaba la felicidad en el rostro del atacante de la bicolor.

Cabe indicar, que al exjugador de Milan y Genoa es amante de la música e inclusó recibió el 2022 cantando "Fly me to the moon" de Frank Sinatra en Italia. También otra de sus pasiones es tocar el piano.

Lapadula en Italia

Desde italia aseguran que Cagliari no es el único equipo interesado en Lapadula. Parma también quiere al '9' para luchar por el ascenso, mientras que Cremonese, que jugará en la Serie A, necesita a un centrodelantero y evalúa al jugador de Benevento.

Lapadula nominado a mejor delantero de la Serie B

Gianluca Lapadula esperaba realizar sus vacaciones familiares después de conseguir la clasificación de la Selección Peruana al Mundial Qatar 2022. La ‘bicolor’ no pudo ante Australia en el repechaje, no obstante, el ‘Bambino’ recibe gratas noticias en sus días de descanso.

Mientras espera por resolver su futuro a nivel de clubes, Gianluca Lapadula fue nominado por la Serie B en la categoría mejor centrodelantero de la temporada 2021-2022. El futbolista fue el principal arma de Benevento en ataque en la reciente campaña, por lo que está considerado entre los mejores de su puesto.

Gianluca Lapadula comparte la nómina con Maasimo Coda de Lecce, Alfredo Donnarumma de Ternana y Manuel De Luca de Perugia. La votación sigue en curso para la conformación del once ideal de la temporada.





