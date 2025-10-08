¡No vuelve más! Jean Ferrari descartó definitivamente a Ricardo Gareca como técnico de Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La tiene clara. Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, fue enfático al indicar que Ricardo Gareca no está en los planes para dirigir a la Selección Peruana.

En conversación con L1 Max, el exfutbolista reveló que está en busca de un perfil diferente al del argentino, por lo que no está considerado para ser el nuevo técnico de la Bicolor.

"La posición que tengo sobre Ricardo (Gareca) y es definitiva: para mí, Ricardo no está considerado dentro de las posibilidades de poder volver a la Selección", indicó en un primer momento.

"Estoy buscando otro perfil. Además, necesitamos, con lo que ya mencionó Manuel Barreto acerca de ampliar el universo de futbolistas, necesitamos que la relación entrenador primer equipo con jefe de la Unidad Técnica de Menores vaya de la mano y Ricardo, esa característica no la tiene. Entonces, hoy necesitamos tener una amplitud en cuanto a cantidad de futbolista de alta competencia", complementó.

"Yo creo que Ricardo no se enfocó en trabajar en la base de lo que tenía que venir después y se enfocó solamente en el objetivo principal", argumentó.

¿Fabián Bustos es una posibilidad?

Luego, al ser consultado si Fabián Bustos está en carpeta para ser técnico de Perú, dijo que no, pues considera que no calza en el perfil que buscan.

"A Fabián (Bustos) no lo he considerado porque creo que no calza en el perfil que estamos buscando como unidad técnica por, justamente, acerca de la metodología", dijo al comienzo.

"Para el tema de la 'U' era un perfil completamente distinto y unas condiciones distintas para que pueda haber llegado Fabián a Universitario. Son cosas totalmente distintas. Lo que busco hoy, puntualmente en Selección, para empezar es un sistema distinto al que usa Fabián. Desde ahí hay una separación", finalizó.

