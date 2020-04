Luis Advíncula y Jefferson Farfán. | Fuente: FPF

Jefferson Farfán y Luis Advíncula se divirtieron en una conversación por el Instagram de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Los jugadores de la Selección Peruana recordaron su paso por la Bundesliga y se animaron a hablar en alemán por breves segundos.

“¿Te acuerdas de algunas palabra en alemán? Yo no me acuerdo casi nada”, señaló Farfán, que no esperó la rápida respuesta de Advíncula, que saludó sin problemas en dicho alemán.

Sin embargo, el defensa de Rayo Vallecano reconoció en tono jocoso y rodeado de risas que solo eso sabía de alemán. “Hasta ahí, no llegué pe'. Estuve como tres meses y quieres hablarme en alemán", indicó.

Advíncula tuvo un breve paso por el Hoffenheim, mientras la 'Foquita' Farfán logró el cariño de la gente del Schalke 04 al convertir 52 goles en sus siete temporadas en los 'Reyes Azules'.

De otro lado, el atacante de Lokomotiv de Moscú señaló que su meta es clasificar a Qatar 2022 y superar la campaña de Rusia 2018. "El sueño que tengo es llegar a un nuevo al mundial y avanzar más lejos. Creo que nos quedamos con ese bichito de seguir a otras instancias en Rusia 2018. Nos dolió no ganarle a Dinamarca. Nunca atacamos tanto como en ese partido. Tanto se habló del penal, pero eso es lo de menos", declaró.