Jorge Fossati: "No me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera a Oliver Sonne"

El técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, se refirió sobre el debut de Oliver Sonne en el partido amistoso donde el combinado nacional derrotó por 2 a 0 a Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva.

El experimentado entrenador, durante la conferencia de prensa tras el compromiso, afirmó que le disgustó que los hinchas pidieran a gritos el ingreso del jugador danés de origen peruano.

“La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador y simplemente si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa”, manifestó Fossati.

“Que te caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para de esa forma respetar a todos”, agregó.

Sin embargo, no dudó en afirmar que lo más importante fue ver al lateral de 23 años en la cancha, resaltando que podría seguir siendo convocado teniendo en cuenta que se aproxima la Copa América de Estados Unidos y los duelos por las eliminatorias.

“Lo concreto y lo lindo que yo saco es que Sonne jugó. Vino y jugó. Me parece que mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta”, aseveró.

Oliver Sonne debutó con la selección peruana

La Selección Peruana acabó ganando 2-0 a Nicaragua en el cierre del primer tiempo del amistoso internacional en Matute. En la complementaria, el uruguayo Jorge Fossati realizó una serie de variantes en los primeros minutos. Uno de ellos fue Oliver Sonne, nacido hace 23 años en Dinamarca.

A los 14 minutos del segundo tiempo, Fossati apostó por el ingreso de Sonne, que lucía contento, pero concentrado para reemplazar a Miguel Trauco en medio de los aplausos de los hinchas en el coloso victoriano.

Sonne ingresó al once de Perú para jugar por el extremo izquierdo, una función que ya cumplió en su momento como jugador de Silkeborg IF de la Superliga Danesa.

Recordemos que luego de recibir la nacionalización peruana, Sonne fue convocado por primera vez en octubre del 2023 por el entonces selecionador Juan Reynoso de cara a los choques ante Chile y Argentina. Sin embargo, recién logró jugar sus primeros minutos con la bicolor.