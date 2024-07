¿Volverá Renato Tapia a la Selección Peruana? Esto es lo que dijo Jorge Fossati

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Estará presente para las Eliminatorias Sudamericanas? Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana, se refirió a la relación que tienen con Renato Tapia en la Copa América 2024 y si veía con preocupación que no tuviera club.

En conferencia de prensa, el uruguayo indicó que tiene una buena relación con el volante nacional y confirmó que su ausencia se debió a un seguro. Pero, dio a entender que no fue el único motivo.

"Me preocupa que no solo él (sobre que no tiene equipo). ¿Cómo está mi relación? Bien. Más allá que estemos o no de acuerdo, pero la relación está bien (…) Como ustedes recuerdan, Renato estaba acá, por algo lo habíamos convocado, inclusive jugó contra Paraguay. Siempre dije que era un jugador que yo consideraba muy importante", indicó en un primer instante.

"Desgraciadamente, se dio un hecho coyuntural, el tema del famoso seguro, que no sé si fue en definitiva el único tema. Ese fue el único tema coyuntural, pero no sería anormal que pueda pasar que, por otra razón, no estamos en el mejor momento, con nuestra mejor cabeza, también esto pudo haber pasado", complementó.

Jorge Fossati no le cierra las puertas a Renato Tapia

Por otro lado, indicó que no le cerraba las puertas a la Selección Peruana a Renato Tapia y que su única preocupación es que tanto él como otros jugadores no lleguen con ritmo a septiembre.

"También dije esto: no estaban dadas las condiciones para que Renato estuviera con nosotros en la Copa América. Pero, yo no le cierro las puertas a Renato ni a nadie de los que no estuvieron, porque no tengo un motivo insalvable con nadie como para cerrarles las puertas", aseguró en un inicio.

"Mi preocupación principal pasa por, con Renato y con otros, que están en una situación de impasse, que pueda jugarnos en contra para septiembre", insistió.

Por último, afirmó que convocará a los jugadores que él y su cuerpo técnico crean conveniente y a aquellos que se sientan orgullosos de vestir la camiseta peruana.

"Por otro lado, te podría redondear, no hablando de Renato, sino en general, los jugadores que estén en plantel serán aquellos que nosotros entendamos que tienen que estar, por cualidades futbolísticas y características, y que demuestren —claramente— que sienten el honor y el orgullo de ponerse la camiseta de Perú (...) Si detectamos en el camino a alguien que no tiene esa cabeza, no estará convocado", finalizó.