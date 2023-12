¿Fossati se queda en Universitario? "Por el momento estoy enfocado en la temporada 2024", dijo el DT

Jorge Fossati es la primera opción de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se convierta en nuevo técnico de la Selección Peruana en reeemplazo de Juan Reynoso.

En un inicio, Jorge Fossati dio breves declaraciones sobre la intención de la FPF de tenerlo, pero ahora el aún entrenador de Universitario de Deportes no se esconde y responde. Este miércoles dio una entrevista a Esto es Fútbol 1010 de Carve Deportiva y habló de los contactos que se han dado desde la Videna en los últimos días, aunque mencionó que tiene su mente puesta en la tienda crema.

"Por el momento enfocado en lo que es la temporada 2024 con Universitario. Veremos qué pasa en las próximas horas. No quiero ser reiterativo, no niego las cosas que son realidad, que hubo contactos. Está todo indefinido hasta que me llegue la constancia oficial que está todo definido con el técnico de la selección que está. Por otro lado, no voy a extender mucho esto", dijo Fossati.



Fossati tiene contrato con Universitario hasta fines de 2024. | Fuente: EFE

Jorge Fossati, la 'U' y la Selección Peruana

Posteriormente, se le preguntó sobre la comodidad que ha sentido en la 'U' desde su llegada cuando arribó por Carlos Compagnucci.

"Hemos recibido en Perú muchísimo cariño y respeto, de la afición peruana y sobre todo del hincha de Universitario. Hemos tenido también problemas extradeportivos que fueron fuertes y complejos. Todo ha sido superado gracias a Dios y por la capacidad de mi cuerpo técnico. La gloria en las finales nos tocó a nosotros", mencionó.

Más adelante, Jorge Fossati apuntó que "Gregorio Pérez fue de los primeros que cuando se enteró, me entusiasmó y llamó para decirme que era un gran club. Me dio un montón de detalles y la verdad que lo comprobé in situ. Solo con decirte que la hinchada de la 'U' es como tres poblaciones uruguayas juntas. Ya con eso te habla de la magnitud del club. A pesar de serios problemas económicos en los últimos años, tiene infraestructura importante".

Por último, el estratega habló de lo que cree del jugador peruano y cómo ve a las divisiones menores en el país de cara al futuro.

"El jugador siempre ha tenido cualidades técnicas. Hay que organizarlos y entrenarlos. Nuestra experiencia con nuestro grupo de futbolistas en la 'U' fue una respuesta de excelente para arriba. Hay, en la mayoría, buena genética. Hoy por hoy están desfasados en general en los trabajos de los juveniles. No se ve un potencial a un corto plazo por lo menos en cantidad. Si me preguntan algo que hoy no estaría por ahí en las mejores condiciones y que te deja pensando qué va a pasar en el futuro, es ese trabajo en juveniles. No te hablo a nivel selección, sino a través de los clubes", apuntó.

De otro lado, hay que tener en cuenta que la pretemporada merengue está prevista a iniciar el próximo miércoles 20 de diciembre. En las últimas horas, en tanto, se dieron las renovaciones de jugadores como Williams Riveros, José 'El Tunche' Rivera y Marco Saravia.

