Selección Peruana: ¿cuándo se dará la reunión entre Jorge Fossati y Juan Carlos Oblitas?

Desde Uruguay señalan que Jorge Fossati está más cerca que nunca de la Selección Peruana. Al respecto, en las próximas horas se llevaría a cabo la reunión entre el director de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, y el estratega uruguayo de 71 años.

Oblitas viajó a Uruguay en las últimas horas y de acuerdo a información de Movistar Deportes, se reuniría este miércoles con Fossati para iniciar el primer contacto de cara a concretar el acuerdo con el próximo entrenador de la bicolor.

Eso sí, la reunión con el aún entrenador de Universitario de Deportes se enfocará solo en el proyecto deportivo que apuesta la FPF y no en una negociación económica.

"Oblitas está en Uruguay y esa es una señal que pidieron desde el lado de los que trabajan con Fossati", señaló el panelista del programa Al Ángulo, Diego Rebagliati.

Fossati con Universitario

La FPF se fijó en Jorge Fossati por su campaña en Universitario de Deportes, que después de 10 años, salió campeón en el fútbol peruano.

El exentrenador de Uruguay y Qatar, no cierra la posibilidad de dejar Universitario a pesar que el tradicional club peruano celebrará su Centenario en 2024. "No hay contrato que diga que no me puedo ir", señaló.

Títulos de Jorge Fossati:

Al Saad (Qatar) 6 títulos

LDU de Quito (Ecuador) 3 títulos

Peñarol (Uruguay) 1 título

Cerro Porteño (Paraguay) 1 título

Universitario de Deportes (Perú) 1 título

Datos del Universitario de Fossati:

Campeón Nacional 2023.

Cortó una racha de 9 años sin ser campeón.

Clasificó a fase de grupos de Libertadores.

Ganó 15 de sus 17 duelos en el Monumental.

Nunca perdió en el Monumental.

No registra derrotas en Lima por Liga 1.



Dejó su arco en cero en 23 de sus 42 duelos.

