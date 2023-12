"No está acabado": Ricardo Gareca respaldó a Christian Cueva tras salida de Alianza Lima

Christian Cueva no atraviesa un buen momento en su carrera. Alianza Lima decidió no renovarle su contrato después de no gravitar con la camiseta del cuadro blanquiazul, que acabó como subcampeón de la temporada 2023 en la Liga 1.

En entrevista, Ricardo Gareca ratificó su apoyo a Christian Cueva y señaló que aún está joven para alargar su etapa en la Selección Peruana.

"Si él se lo propone, sí. No tengo dudas, porque Cueva tiene 30 años... No es que esté acabado, ni mucho menos", señaló en el canal de YouTube de Mauricio Loret de Mola y Michael Succar.

Gareca, además, indicó que Cueva no llegó a su mejor versión en Alianza por su lesión en la rodilla. "Se ha lesionado, por no defraudar a la gente que confió en él, tuvo mala suerte. Se lesionó, tuvo problemas musculares, tuvo problemas en la rodilla. Entonces eso atentó para su rendimiento, para no defraudar a Alianza que confió en él. No ligó", dijo.

El técnico confía que Cueva vuelva a sobresalir tal como lo hizo Paolo Guerrero al superar su lesión. "Un jugador como Cueva te aparece en cualquier momento y es determinante, porque son jugadores que con carárcter porque superan adversidades. Dependerá de él que se prepare para este problema que ha tenido. Mira cómo es Paolo (Guerrero), que salió campeón de la Copa Sudamericana", agregó.

Recomendación de Gareca a los jugadores

"Cuando clasificó Perú al Mundial habían más jugadores en el extranjero. ¿Por qué es algo fundamental? Si quieres triunfar en el fútbol, debes sortear dificultades. Todo lo que se hace en el país son comodidades", concluyó.

Ricardo Gareca sobre Selección Peruana

Gareca, que llevó a Perú a un Mundial después de 36 años, también fue consultado sobre la posibilidad de regresar a la Selección Peruana, en la que estuvo como DT desde el 2015 al 2022.

"Perú es un país al que quiero, pero como se dio la cronología no tendría sentido. En el sentido deportivo no lo encontraría sentido que Perú me venga a buscar ahora después de perder seis partidos, en una situación tan incómoda", señaló en el canal de YouTube de Mauricio Loret de Mola y Michael Succar.

El 'Tigre' Gareca agregó que no cree que la FFP, cuyo presidente es Agustín Lozano, contemple su retorno al 'equipo de todos' que actualmente se ubica en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Al no darse las condiciones para continuar, como no se dieron, entendimos que no estaban conformes con nuestra manera de trabajar, por eso no lo veo sentido de poder ver si podemos torcer algo. No porque uno no quiera volver al país para dirigir la selección, sino que tampoco lo hallo por parte de la federación", apuntó.

