Las conclusiones de Jorge Fossati tras el 0-0 con Paraguay: "Erramos los caminos por momentos"

La Selección Peruana empató sin goles con Paraguay en su tercer amistoso en la era del técnico Jorge Fossati, el cual fue su penúltimo partido antes de enfrentar la Copa América 2024. El resultado en Lima, no obstante, llegó a concluir al estratega que la ‘bicolor’ mejoró su propuesta de juego en el segundo tiempo.

“Creo que tuvimos un partido muy sólido de principio a fin, erramos los caminos por momentos en el primer tiempo. Tuvimos un juego muy vertical, ansiosos, apurados por llegar al área rival. Generamos 4 o 5 contragolpes en ese lapso, hacia Lapadula y Rivera con pelotas largas que eran peligrosas, pero no estuvimos finas en la terminación de la jugada”, dijo en conferencia de prensa.

“Lo que corregimos en el intervalo es que no alternábamos, que solo buscamos esa pelota vertical. Eso debe ser un arma, pero no la única. Corregimos y yo vi después un equipo diferente, con los mismo once, y en los primeros minutos del segundo tiempo tuvimos ese juego que nos faltó al inicio. También es real que rematamos poco. Llegamos por afuera, pero no fueron bien terminadas. Tuvimos poco y ellos también, jugamos ante un rival muy fuerte. Este Paraguay tiene jugadores con mucha capacidad en todas las líneas y creo que para nosotros fue un paso importante. Me deja debiendo que no logramos la profundidad como equipo que necesitamos”, mencionó Jorge Fossati.

¿Cambios de Fossati ante El Salvador?

La Selección Peruana viajará a Estados Unidos para enfrentar el viernes 14 de junio a El Salvador en Filadelfia, el cual será su último compromiso antes de debutar en la Copa América 2024. Así, Jorge Fossati indicó que no realizará muchas variantes para el duelo con los centroamericanos.

“La idea no es que haya muchos cambios, seguro alguna variante habrá, pero la idea es jugar con una base de equipo, por eso aceptamos este partido con una semana de diferencia, a pesar que haya un viaje largo. En el vestuario hubo jugadores con molestias, sí algunos más cansados que otros y por ello se produjeron los cambios”, manifestó el uruguayo.

Perú enfrentará a El Salvador el viernes 14 de junio en Estados Unidos

La respuesta defensiva de Perú

Perú mostró una solvencia en defensa, con la zaga conformada por Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens, aspecto por el que el técnico se mostró “satisfecho” con el rendimiento de los tres elementos.

“Lo que vamos buscando ahora es ir partido a partido, estando más fuerte, entendiendo más y corrigiendo errores en todos los aspectos, que lo hagan con convicción, sin ansiedades”.

Sobre la titularidad de José Rivera, Fossati apuntó que “está en un gran momento”. “Está muy bien. Creo que el equipo en el primer tiempo solo los utilizó de forma vertical y eso a Rivera o Lapadula no le favorece. Debo tomar en cuenta todo para poder evaluar”.

Finalmente, recalcó que Luis Advíncula le dejó “muy impresionado” tras actuar en los últimos minutos como carrilero izquierdo.