Juan Carlos Oblitas optimista tras las victorias de Perú en fecha FIFA: "Estos resultados nos dan esperanza"

La Selección Peruana consiguió dos triunfos importantes -ante Nicaragua y República Dominicana- de cara a la Copa América y el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Para Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), los buenos resultados en los partidos amistosos les da esperanza a los hinchas de que la situación de la Bicolor va a mejorar.

"Hay una palabra que puede resumir todo: esperanza. Creo que la gente se ha vuelto a enganchar y la gente siempre tiene esperanza, necesita -simplemente- una pequeña chispa, y en este momento, tanto Jorge (Fossati) como los jugadores, están dando esa chispa", indicó en un primer momento para Movistar Deportes.

"Tengo esperanza, sino no estuviera aquí. No puede ser que tengamos jugadores que se hayan olvidado de jugar el fútbol. El fútbol no se olvida uno de jugar. Son momentos. Es una situación delicada en la tabla, tenemos que ser realistas, pero la esperanza es lo que nos mantiene fuertes", complementó el exfutbolista y técnico.

🗣 "Estoy contento y esperando que continúe todo igual. La gente se ha vuelto a enganchar y siempre tiene esperanza, necesitaban simplemente una pequeña chispa. 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗲 𝘀𝗲 𝗼𝗹𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗿 𝗮𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹, 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘀𝗼𝗻 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮… pic.twitter.com/XSOF5JFAD9 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 27, 2024

"Lo vi nervioso, y eso es bueno"

Por otro lado, al ser consultado sobre cómo veía a Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana, aseguró que estaba nervioso, pero considera que es un buen aspecto porque eso demuestra que tiene "fuego" para superar las adversidades.

"Lo veo nervioso, y eso es muy importante. Y es que, si no tienes nervios, no dirijas; si no tienes ese fuego para seguir compitiendo, ya no dirijas. Y él tiene ese fuego y sabe el fierro caliente que también ha agarrado, pero estamos todos detrás de él para acompañarlo en esta aventura que Dios quiera termine bien", aseguró en un primer momento.

"A mí me gusta ver a los jugadores nerviosos antes de un partido. En el anterior partido los vi un poco más nerviosos que en este", finalizó.

