Juan Reynoso también fue jugador y capitán de la Selección Peruana. | Fuente: Twitter Selección Peruana

Juan Reynoso, flamante entrenador de la Selección Peruana, finalmente fue presentado hoy en Videna y en medio de diversas preguntas y respuestas, tuvo una reflexión especial sobre el scouting de jugadores a nivel mundial y la idea de invitar a entrenar a futbolistas con ascendencia peruana.

"Los microciclos estarán de acuerdo al calendario de la Federación. Nos interesa mucho conocer a los trabajadores en el mano a mano. Nos interesa invitar a los microciclos a los jugadores con ascendencia peruana. Es un nicho que nos llama mucho la atención. La idea es conoceros, convencerlos y demostrarles que acá tienen una opción", señaló el técnico peruano de 52 años.

Además, Juan Reynoso también habló sobre en qué momento de su vida profesional asume la dirección técnica de la Selección Peruana. "Me toca llegar con mucha energía y muchas ganas. Vengo con todas las pilas puestas para tratar de sumar, para que lo competitivo de la Selección se pueda seguir potenciando. Hoy en la madurez he encontrado los matices. En mis inicios era menos tolerante. Hoy con la gestión del grupo, en lo técnico y lo táctico pasa mucho de eso", indicó.

Juan Reynoso asume la dirección técnica de la Selección Peruana con miras a las Eliminatorias 2026 y en su última etapa como entrenador dirigió al Cruz Azul de México, donde fue campeón del torneo local.

El técnico de la bicolor se refirió a las características delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula. "Es un jugador, que más allá de sus condiciones técnicas o tácticas, se nota que es un ganador, que contagia. Yo como defensa, me visualizo enfrentándolo y seguro me complicaría. Es de esos delanteros que uno no quisiera enfrentar, define con los dos perfiles, está siempre acomodándose, es un jugador que golpea", indicó sobre 'Lapagol'.