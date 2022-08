Nolberto Solano no formaría parte del comando técnico de Juan Reynso en Selección Peruana | Fuente: FIFA

La Selección Peruana comienza un nuevo ciclo, el cual trae cambios consigo. Ricardo Gareca dejó el cargo de entrenador tras más de siete años, periodo donde estuvo acompañado por Nolberto Solano como asistente técnico. El exmediocampista resaltó el periodo del ‘Tigre’ en la ‘Bicolor’, recordando la clasificación al Mundial Rusia 2018.

"Siempre he dicho que estoy agradecido al fútbol, a la Federación, a Juan Carlos Oblitas, al 'profe' Ricardo Gareca, a Bonillo, Santín, quienes estuvieron en esta etapa que me tocó vivir. Ricardo siempre atinó en algo, levantarle la autoestima al futbolista peruano. Él blindó bien a los futbolistas, nos blindó mucho y a raíz que los resultados se fueron dando, se fue uniendo el pueblo con nosotros y llegar al objetivo que fue ir al Mundial", dijo ‘Ñol’ en Nativa TV.

Ricardo Gareca no continuó más en la Selección tras no concretarse su renovación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Nolberto Solano lamentó que el quiebre de ese proceso fue la caída ante Australia en el repechaje a Qatar 2022.

“Fuimos competitivos, pudimos ir al Mundial, pero lástima que perdimos todo en un partido. No se pudo llegar a lo que soñábamos, de estar en dos mundiales seguidos, pero es parte del fútbol. Creo que todos nos vamos tranquilos, ahora llegará Juan Reynoso y encontrará algo ya avanzado, encontrará un gran grupo humano", indicó.

Solano y su opinión por la llegada de Juan Reynoso

Juan Reynoso es el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Nolberto Solano tuvo como compañero en la ‘Bicolor’ al ‘Cabezón’, expresando que tiene la experiencia suficiente para apuntar a la clasificación al Mundial 2026.

"Es una etapa donde debemos seguir apoyando desde afuera, nos da gusto la llegada de Juan Reynoso, ojalá le pueda ir bien ya que refuerza a todos los demás técnicos peruanos. Que pueda encontrar este camino, hay que tener mucha paciencia, que no vengan las comparaciones”, dijo.

“Ahora todo es pasado. Tiene experiencia y todos los requisitos para asumir este reto tan duro. Que haya dos cupos más esto no significa que será fácil. Sacando a Brasil y Argentina todos los demás van a pelear", agregó Solano.

¿Cuál es el futuro de Nolberto Solano?

Nolberto Solano finalizó su contrato con la Federación al mismo tiempo que todo el comando técnico de Ricardo Gareca. ‘Ñol’ no integra el grupo de trabajo de Juan Reynoso, por lo que aguardará por ofertas, no descartando volver a ser entrenador principal.

"Han sido casi ocho años de estos profesionales que llegaron y volvieron a una selección que fue admirada por todo el mundo, ser competitiva. La vida continúa, ofertas no creo que le falten a Gareca, particularmente me toca esperar. Hay muchos entrenadores nacionales que no se nos da la oportunidad para trabajar. Me toca seguir preparándome, seguir viendo fútbol y volver a ser cabeza si se me da la oportunidad de dirigir", finalizó.





