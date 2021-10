Juan Reynoso debutó como entrenador el 28 de abril del 2007 al mando del Bolognesi de Tacna. | Fuente: @Cruz Azul

A Juan Reynoso, actual director técnico del Cruz Azul, le generó sorpresa que le pregunten sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Peruana en reemplazo de Ricardo Gareca y evitó responder sobre dichas especulaciones.

“Me sorprende tu pregunta. Yo soy respetuoso de las personas, de las instituciones, en este caso de las federaciones, y me parece irrespetuoso cuando hay un técnico (en la selección peruana) y yo tengo contrato con Cruz Azul”, señaló un poco incómodo el entrenador peruano a la cadena Fox Sports.

"Tengo contrato con Cruz Azul, estoy muy cómodo. Especular sobre eso es delicado y espero que me comprendas. Mi futuro inmediato y mediano está en la institución. Lo otro sabemos que es fútbol y no sabemos qué puede pasar las próximas semanas, pero no es el caso responder sobre ese tema", añadió Reynoso.

El sueño de Juan Reynoso es dirigir la Selección Peruana en un futuro, pero en este momento en el que está enfocado en sacar adelante al Cruz Azul, que está en el séptimo lugar en el Apertura por la Liga MX.

"Teniendo un poco más de sacrificio van a venir mejores resultados. Depende de nosotros, tenemos cinco partidos más, a diferencia de la mayoría donde podremos luchar para meternos entre los cuatro mejores", finalizó.

Juan Reynoso ante la pregunta de la prensa mexicana | Fuente: FOX Sports





NUESTRO PODCAST

¿Con qué vacunas contra la Covid-19 se puede aplicar una tercera dosis?

¿Qué estudios se han realizado respecto a la combinación de vacunas? En varios países del mundo, incluido el Perú, se ha aprobado aplicar terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero ¿cuáles están aprobadas? El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.